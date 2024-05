Nick Cassidy heeft de negende race van het 2024-seizoen van het Formule E-wereldkampioenschap op zijn naam geschreven. De Jaguar-coureur was de concurrentie te slim af in de eerste Berlin E-Prix. Jean-Éric Vergne en Oliver Rowland verdienden podiumresultaten na de vele gevechten vooraan het veld.

Edo Mortara was het snelst in de kwalificatie in de ochtend op de luchthaven van Tempelhof en dat kwam als een grote verrassing. Mahindra, waar Nyck de Vries normaal gesproken ook voor uitkomt, maar deze E-Prix moet missen vanwege het FIA World Endurance Championship op Spa-Francorchamps, was namelijk het enige team dat nog puntloos was, maar met de pole position werden er drie punten verdiend. Het werd als een overwinning gevierd bij de renstal uit India. Mortara kwam goed weg bij de start van de race, maar het was stuivertje wisselen vooraan, afhangend van wie wanneer de Attack Mode pakte.

Evans mist Attack Mode

Na tien ronden kwam er een Full Course Yellow vanwege Joel Eriksson, de invaller bij Envision voor Robin Frijns die tevens meedoet aan het WEC, nadat hij tot stilstand kwam met een gebroken ophanging. Toen de safety car op de baan kwam, werd de neutralisatie ronde na ronde verlengd, aangezien er tijdens de FCY meermaals was ingehaald en de rangorde moest gecheckt worden eer de groene vlaggen weer gezwaaid konden worden. Vergne leidde de herstart, maar Mitch Evans kwam sterk naar voren en had de eerste positie in handen halverwege de wedstrijd na als tiende te zijn gestart. De Jaguar-coureur gaf de leiding weer uit handen door te proberen de Attack Mode te pakken, maar miste de zone en verloor dus voor niks posities.

Het ene incident na het andere

Dan Ticktum schakelde ondertussen Lucas di Grassi uit in het middenveld en de ABT CUPRA van de laatstgenoemde moest met schade opgeven in de pits. Stoffel Vandoorne vocht in het begin nog vooraan mee, maar viel terug toen iets vast kwam te zitten onder de vloer. Norman Nato raakte de muur en liep een lekke band op. Maximilian Günther verloor zijn voorvleugel op de achterkant van Mortara en kon daardoor niet meer sturen en kwam in de muur terecht. Kelvin van der Linde moest een nieuwe voorvleugel ophalen, nadat hij Sacha Fenestraz had geraakt in de remzone voor de gele vlaggen van Günther. De safety car kwam voor de tweede keer de baan op met nog tien ronden te gaan.

Cassidy verrast

Evans mocht het tempo bepalen bij de herstart, maar de Nieuw-Zeelander wist dat hij nog zou terugvallen, aangezien hij nog een Attack Mode moest incasseren. Uiteindelijk was het zijn land- en teamgenoot Nick Cassidy die als een duiveltje uit een doosje aan de leiding kwam en een voorsprong kon opbouwen, aangezien hij aan het begin veel energie had bespaard. Hij won voor Vergne, Rowland, Evans en Pascar Wehrlein die de eerste plek in de puntenstand aan Cassidy nu is kwijtgeraakt. António Félix da Costa werd zesde en Vandoorne maakte toch nog een comeback voor P7 voor Mortara, Fenestraz en McLaren-rookie Taylor Barnard. Jake Dennis zag een kans op het podium in rook opgaan vanwege een lekke band. Er was zoveel contact dat er nauwelijks nog auto's waren zonder schade. Aangezien Berlijn een doubleheader is, wordt de volgende Formule E-race morgen alweer verreden op hetzelfde circuit.

