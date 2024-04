Jaguar TCS Racing was oppermachtig tijdens de Monaco E-Prix. Mitch Evans, die vorig seizoen vier zeges op zijn naam schreef, moest nu tot de achtste ronde van het 2023-24 FIA Formule E-wereldkampioenschap wachten om zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. Zijn ploegmaat Nick Cassidy werd netjes tweede. De Nederlanders scoorden helaas geen punten.

Pascal Wehrlein mocht de wedstrijd op de straten van Monte Carlo aanvangen vanaf de pole position voor Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy, Mitch Evans en Jean-Éric Vergne. Al vroeg gaf Wehrlein de leiding uit handen door de Attack Mode te pakken. Daarachter maakte Sérgio Sette Câmara het driedik door de beruchte Grand Hotel-haarspeldbocht, waardoor Sébastien Buemi in de muur terechtkwam. Diens Envision-teamgenoot Robin Frijns profiteerde en ging van P11 naar P7. De Mahindra van Edo Mortara had remproblemen en de Zwitser maakte een forse klapper mee in de zwembadchicane. Dat zorgde voor een langdurige Safety Car-periode. Tijdens de neutralisatie reed Jake Hughes zijn voorvleugel kapot op Sette Câmara en ook Norman Nato moest een pitstop maken met schade.

Pech voor Frijns

Na de herstart kwam Evans vooraan nadat Vandoorne de Attack Mode pakte. Regerend wereldkampioen Jake Dennis moest het team van Andretti opzoeken voor een nieuwe voorvleugel, nadat hij Frijns had geraakt in de tunnel. Vervolgens in de chicane na de tunnel stuurde Lucas Di Grassi in op Frijns, waardoor de Nederlander ook een gebroken voorvleugel opliep. Na een pitstop voor reparaties en vers rubber kwam hij op de negentiende plek terug op de baan. Cassidy haalde ondertussen zijn Jaguar-teamgenoot in halverwege de race om de leiding over te nemen.

Nog een neutralisatie

Het was stuivertje wisselen bij Jaguar, want na een Attack Mode van Cassidy kwam Evans weer op de eerste plek. Vervolgens riep Cassidy over de boardradio of hij mocht strijden om de overwinning of dat hij een één-twee moest veiligstellen. De Nieuw-Zeelander bleek op dat moment een echte teamplayer, want hij liet Jaguar weten dat hij het prima vond om zo te finishen. Nico Müller werd in La Rascasse geraakt door Hughes en kwam met een kapotte ophanging in de muur terecht. Dit zorgde voor een tweede Safety Car-periode in de slotfase.

Eén-tweetje

Jaguar was na de herstart duidelijk het sterkst, en Evans en Cassidy reden weg van de rest van het veld om een dominante dubbelzege te scoren in de Monaco E-Prix. Vandoorne maakte het podium af voor DS Penske-teamgenoot Vergne. Wehrlein maakte de top vijf af in zijn Porsche voor de Nissan van Oliver Rowland. António Félix da Costa, wiens overwinning in Misano werd afgenomen na een diskwalificatie, werd zevende voor Sacha Fenestraz, Max Günther en Nato die het laatste puntje pakte na een mooie comeback. Nyck de Vries maakte een kleurloze race mee en werd twaalfde na als dertiende te zijn gestart. Frijns werd zeventiende na die ongeplande pitstop.

