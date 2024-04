Frijns kritisch op Formule E na chaotische Monaco E-Prix: “Moeten gewoon iets veranderen”

Robin Frijns is na de chaotische E-Prix van Monaco niet tevreden met de huidige stand van zaken. De Nederlander is niet te spreken over de chaotische manier waarop de races momenteel verlopen en roept op tot verandering.

Het raceweekend in Monaco is voor Frijns niet verlopen zoals hij van tevoren gehoopt zou hebben. De Nederlander kwalificeerde zich op zaterdagmiddag op P9 en leek goed op weg te zijn om deze startpositie om te kunnen gaan zetten in een puntenfinish. De E-Prix was echter vanaf de eerste minuut ontzettend chaotisch. De ene na de andere coureur raakte betrokken bij een incident, een aantal van hen moesten het strijdveld zelfs vroegtijdig verlaten. Ook Frijns raakte op zijn beurt een aantal keer betrokken bij incidenten, waaronder met regerend wereldkampioen Jake Dennis. Uiteindelijk moest de Envision-coureur genoegen nemen met de zeventiende plaats en bleef hij puntloos achter.

Reactie Frijns na E-Prix Monaco

“Ik heb betere tijden gehad”, reageert Frijns na afloop van de E-Prix tegenover GPFans. “Puinhoop, gewoon een grote puinhoop. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is gewoon echt niet meer leuk om dit te rijden. Gevraagd hoe moeilijk het is om het nauwe straten van Monte Carlo uit de problemen te blijven, is de Limburger kort van stof. “Onmogelijk, zoals je ziet.” De problemen worden volgens hem niet veroorzaakt door de GEN 3-wagens. “De volgende generatie is gewoon puur - als je goed bent dan ben je voor, als je slecht bent dan zit je achter.”

Chaos heeft niets te maken met Monaco

Hoewel de problemen in Monaco wellicht erger leken dan bij vorige races het geval was, is Frijns niet van mening dat de race in het Prinsdom van de kalender moet verdwijnen. “Het heeft niets met Monaco te maken, het is overal hetzelfde waar we ook gaan.” De Nederlander benadrukt dat de Formule E maatregelen moet treffen, maar weet zelf niet wat de problemen zou oplossen. “Ik heb geen idee, de racerij, meer penalties, ik weet niet wat. Het is niet normaal, we moeten gewoon iets veranderen”, aldus Frijns.

