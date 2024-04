De Grand Prix van Miami gaat volgend weekend voor de derde keer in de geschiedenis van start en de coureurs reizen dus af naar Florida voor de zesde Grand Prix van dit seizoen. Hoe zijn de eerste weersvoorspellingen voor de aankomende race?

Het Miami International Autodrome is een zogeheten tijdelijk circuit, dat speciaal voor het Formule 1-weekend wordt opgebouwd. De baan voert de coureurs over 5,412 kilometer lang asfalt, gelegen rondom het Hard Rock Stadium in de Miami Gardes, de thuishaven van het NFL-team de Miami Dolphins. Het circuit telt in totaal 19 bochten en drie DRS-zones, waarbij met name het lange rechte stuk tussen bocht zestien en zeventien genoeg inhaalmogelijkheden biedt. De snelste raceronde is in handen van Max Verstappen. Hij ging in 2023 in 1.29.708 de baan rond. De Grand Prix van Miami wordt verreden over 57 ronden.

Weersvoorspellingen

Hoewel het soms aan de kust in Florida behoorlijk los kan gaan met flinke onweersbuien, kunnen de teams en coureurs de poncho's het volgende weekend gewoon in het vliegtuig laten liggen. We stevenen af op een zonnig weekend in Miami, waar de temperatuur het gehele weekend nét iets onder de dertig graden Celsius lijkt te liggen. Helemaal zeker dat het niet gaat regenen is het echter niet met regenkansen van 16, 24 en 22 procent. Hoogstwaarschijnlijk blijft het echter droog tijdens de zesde Grand Prix van het seizoen.

Een eerste blik op de weersvoorspellingen voor de Grand Prix van Miami zien er - zoals in de lijn der verwachting - lekker zonnig uit. De coureurs stevenen af op een weekend vol zon, zee en strand in Florida! pic.twitter.com/y3Tw65APKY — GPFans NL (@GPFansNL) April 28, 2024

