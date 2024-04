In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het Formule 1-loze weekend loopt op zijn einde en langzaam maar zeker kan de focus richting de Grand Prix van Miami van aankomend weekend verlegd worden. Ondertussen gebeurde er natuurlijk nog genoeg op het gebied van motorsport. Zo zagen we een update over de medische toestand van Lando Norris nadat hij op Koningsdag in Nederland een klein ongelukje had met zijn neus. Erik van Haren wist daarnaast over de felbegeerde Adrian Newey te melden dat zijn invloed op de auto van Red Bull behoorlijk meevalt.

Artikel gaat verder onder video

Nyck de Vries schaart zich achter Frijns: ‘Manier van racen die ik niet goed ken'

De eerste helft van het Formule E-seizoen van 2023/2024 zit er na de E-Prix van Monaco officieel op. Voor De Vries is de eerste seizoenshelft niet verlopen zoals hij van tevoren gewild zou hebben. “Ik weet het echt niet; ik heb er geen antwoord op. Net vroeg mijn PR-dame hetzelfde en ik heb er oprecht geen antwoord op. Het lijkt erop dat hoe agressiever je bent, hoe meer het je oplevert", zegt hij onder meer. Meer lezen over Nyck de Vries zijn opmerkingen? Klik hier!

Honda gaat in op gevolgen na aankondiging afscheid eind 2021

Het Japanse Honda kondigde in 2021 aan dat het aan het einde van dat seizoen afscheid zou nemen van de koningsklasse. Juist dat jaar werd de samenwerking met Red Bull Racing omgezet in kampioenschapsgoud met Max Verstappen. HRC-president Koji Watanabe legt bij Motorsport.com uit dat die keuze uiteindelijk nog flink wat gevolgen had. Meer lezen over de gevolgen voor Honda? Klik hier!

Van Haren: 'Hoor van mensen binnen het team dat Newey's invloed op de auto nul is'

Hoewel Adrian Newey over het algemeen wordt gezien als het grote genie achter het huidige succes van Red Bull Racing, vertellen mensen binnen het team aan Formule 1-journalist Erik van Haren, dat die invloed vandaag de dag eigenlijk wel meevalt. "Aston Martin is nog wel een optie. Ik denk dat, als hij weggaat, heel veel mensen het niet eens erg vinden. Ik hoor van mensen binnen het team dat zijn invloed op de auto nul is", zo zegt de journalist van De Telegraaf. Meer lezen over de invloed van Adrian Newey bij Red Bull? Klik hier!

La Gazzetta dello Sport: 'Vierjarig contract Newey zou Ferrari honderd miljoen euro kosten'

Adrian Newey is sinds afgelopen donderdag één van de meest besproken personen in de Formule 1. De Brit zou op het punt staan om zijn ontslag bij Red Bull Racing in te dienen en dus ligt de concurrentie op de loer. Het team van Ferrari wordt meermaals genoemd, maar zou dan wel flink in de buidel moeten tasten. Meer lezen over de vermeende kosten voor Ferrari? Klik hier!

Schade aan neus van Koningsdag-vierende Norris lijkt mee te vallen op nieuwe foto

Fans van Lando Norris werden op Koningsdag opgeschrikt door rondcirculerende foto's van de Brit met een flink verband om zijn neus heen. De feestvierende Brit had een klein ongelukje op de boot met Martin Garrix en er werd gesuggereerd dat zijn neus zelfs gebroken zou zijn. Dat lijkt nu op nieuwe foto's wel mee te vallen. Meer lezen over Lando Norris zijn ongelukje? Klik hier!

Gerelateerd