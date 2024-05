'Ocon en Gasly klaar met Alpine', commentator verspreekt zich over transfer | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam het gerucht naar buiten dat Esteban Ocon en Pierre Gasly klaar zouden zijn met Alpine en Mick Schumacher, ook namens Alpine actief in WEC, een favoriet zou zijn mochten de twee vertrekken. Verder was een F4-commentator iets te enthousiast met zijn uitspraken, vertelde Peter Windsor over de Grand Prix van Miami en luchtte Lewis Hamilton zijn hart over de afgelopen 2,5 jaar. Dit is de GPFans Recap van 10 mei.

F4-commentator lijkt zich te verspreken over transfernieuws Antonelli: "Die zin maak ik niet af"

Social media is momenteel in de ban van een fragment van tijdens een race uit het Italiaanse Formule 4-kampioenschap. De commentator van dienst lijkt per ongelijk te verklappen dat Andrea Kimi Antonelli binnenkort wordt aangekondigd als coureur voor het Formule 1-team van Williams.

'Ocon en Gasly hebben het gehad bij Alpine, kansen voor Mick Schumacher'

Mick Schumacher is dit jaar actief in WEC, maar maakt ook kans op een zitje in de Formule 1 bij de fabrieksformatie van Alpine. Dit weet het Duitse F1-Insider te melden. Volgens de doorgaans goed ingevoerde site hebben zowel Esteban Ocon als Pierre Gasly het wel gezien bij de kwakkelende renstal.

Windsor na zege Norris: "De safety car in Abu Dhabi was illegaal, deze in Miami niet"

Peter Windsor is van mening dat het te vroeg is om McLaren na de zege van Lando Norris tijdens de F1 Grand Prix van Miami nu ineens als uitdager van Red Bull Racing en Max Verstappen te zien. Tevens gaat de Brit elke vergelijking met de safety car tijdens de race in Abu Dhabi van 2021 uit de weg.

Formule 1-fans reageren kritisch op door Ferrari geteste spatborden: "Ik haat het"

Ferrari testte afgelopen donderdag met het F1-team op verzoek van de FIA nieuw ontwikkelde spatborden, waarmee in de toekomst regenraces mogelijk beter verreden kunnen worden. Het design van de 'wielkappen' valt echter bij veel fans slecht, zo blijkt uit reacties op social media.

Hamilton heeft genoeg gezien van subtop in F1: "Na bijna drie jaar wel genoeg van"

Lewis Hamilton zegt dat de afgelopen twee seizoenen 'zwaar en uitdagend' zijn geweest en dit in 2024 niet anders is, maar dat hij er ook weer een uitdaging in ziet. Toch is de zevenvoudig wereldkampioen er na 2,5 seizoen 'wel klaar mee' en wil hij weer voorin meedoen.

