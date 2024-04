Andrea Stella verwacht een moeilijk weekend in China, omdat het circuit niet goed bij de auto past. De McLaren-teambaas bereidt zich dan ook voor op een race waarin vooral de schade beperkt moet worden.

Het Formule 1-team van McLaren is goed aan het huidige seizoen begonnen. De Britse formatie staat na vier races op de derde plaats in het constructeurskampioenschap achter Ferrari en Red Bull Racing, en weet vooralsnog Mercedes vrij eenvoudig van zich af te houden. Dat McLaren het derde team is, is mogelijk echter enigszins een vertekend beeld. De auto van de renstal is erg sterk op circuits waar hoge snelheid van groot belang is, iets dat tijdens de eerste vier races het geval was. Maar op circuits waar de auto goed moet zijn op lagere snelheid, is McLaren nog altijd niet sterk.

Shanghai International Circuit

En laat het Shanghai International Circuit nu net een circuit zijn dat wordt gevorm door bochten op lage- en medium snelheid. Teambaas Andrea Stelle tempert de verwachtingen dan ook: "Ik moet erkennen dat in dit eerste deel van het seizoen, China het circuit is dat mij het meeste zorgen baart qua competitiviteit", wordt hij geciteerd door Motorsprot.com. Er is daar veel lange snelheid en er zijn hairpins. In de tweede en derde bocht breng je enorm lang in de bocht door."

Schadebeperking voor McLaren

Stella vervolgt: "Tot op heden zijn we niet in staat geweest om de auto genoeg te verbeteren in lage- en medium snelheidsbochten. Qua competitiviteit verwacht ik een moeilijkere situatie dan in Suzuka, Australië en het eerste deel van het seizoen. China wordt misschien een beetje schadebeperking. Vanaf Miami kunnen we hopelijk beginnen aan een beter deel van dit 2024-seizoen."

