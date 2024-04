Norris en Piastri hopen ondanks verwachte moeilijkheden punten te scoren in China

Lando Norris en Oscar Piastri bereiden zich voor op een uitdagend weekend op het Shanghai International Circuit in China, maar hopen ondanks dat de baan niet goed bij de auto past, punten te kunnen scoren voor McLaren.

Het Formule 1-team van McLaren heeft zich tijdens de eerste vier races van het seizoen opgeworpen tot het derde team achter Red Bull Racing en Ferrari. De Britse formatie weet Mercedes vooralsnog vrij eenvoudig achter zich te houden en heeft tot nu toe goede punten gescoord. Het is echter een publiek geheim dat de auto van McLaren slecht presteert op circuits waar veel bochten lange of medium snelheid zijn. En dan moet je net het Shanghai International Circuit hebben.

Vooruitblik Lando Norris

"Het is een tijdje geleden dat we in Shanghai hebben geracet, dus ik kijk ernaar uit om er terug te keren", blikt Lando Norris vooruit. "Onze laatste race was een beetje een uitdaging, maar we wisten nog steeds wat punten te scoren. We hebben de tijd genomen om de data te bestuderen. Het wordt leuk om te zien wat we kunnen doen in een sprintweekend. De verschillende sessies maken het voor iedereen interessanter. Dit circuit past misschien niet bij ons, maar we gaan weer onze absolute best doen."

Vooruitblik Oscar Piastri

Oscar Piastri houdt er eenzelfde kijk op na: "Ik kijk ernaar uit om voor het eerst de Grand Prix van China te verrijden", klinkt het. Het Shanghai International Circuit is een gloednieuw circuit voor mij. Omdat het het eerste sprintweekend van het seizoen is, zal het ontzettend belangrijk worden om het beste van de eerste vrije training te maken om mijzelf bekend te maken met het het circuit. Ik heb in de fabriek achter de simulator gezeten, maar het is vanzelfsprekend anders op het circuit. Hopelijk kunnen we weer wat punten verzamelen voor het team en hebben we een goed weekend."

