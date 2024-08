Andrea Stella vertelt dat alhoewel de auto van McLaren momenteel op bepaalde circuits inmiddels beter is dan de auto van Red Bull Racing, de MCL38 nog niet goed genoeg is om ieder raceweekend voor Max Verstappen te staan. Maar daar komt, als het aan de teambaas ligt, verandering in.

De Formule 1 is dit jaar blootgesteld aan een onverwachte verschuiving. Waar het team van Red Bull Racing afgelopen jaar complete dominantie tentoonstelde, is de formatie van Max Verstappen en Sergio Pérez inmiddels wat teruggezakt. Vanwege de sterke seizoensstart worden beide kampioenschappen nog aangevoerd, maar momenteel is het McLaren dat over het beste pakket lijkt te beschikken. Lando Norris kwam in Zandvoort met een voorsprong van maar liefst ruim twintig seconden op Verstappen als eerste over de streep en liep zodoende opnieuw in op zijn titelconcurrent. De Nederlander heeft nog altijd een voorsprong van 70 punten en hoeft voorlopig nog niet te vrezen, maar bij de constructeurs bedraagt het verschil nog maar 30 punten.

Verschillende lay-outs

In gesprek met onder andere GPFans krijgt Andrea Stella de vraag of er nog circuits aankomen waar Red Bull Racing mogelijk weer de betere auto heeft: "Ik weet het niet zo goed qua relatieve competitiviteit", trapt hij af. "Ik denk dat als we naar dat soort circuits gaan, we er vanuit kunnen gaan dat we goed voor de dag zullen komen", doelt Stella op circuits met veel downforce en langzamere bochten. "Als we naar circuits gaan met veel bochten op hoge snelheid zoals bijvoorbeeld in Silverstone, dan weten we dat Red Bull op zo'n soort lay-out erg sterk zal zijn. Als we nu terug zouden gaan naar Oostenrijk zouden zij sneller zijn, daar trokken ze een gat van vier tienden in de kwalificatie."

Nieuwe updates

McLaren heeft het strijdplan om ervoor te zorgen dat Red Bull Racing ieder weekend voorbij gereden kan worden, echter al klaarliggen: "Door de updates zouden we nu competitiever zijn, ook op circuits waar Red Bull sneller dan ons was", vervolgt Stella. "In België hebben we de mogelijkheid gemist om te zien we wij de snelste auto zouden zijn onder droge omstandigheden, vanwege de intermediates tijdens de kwalificatie. We denken dat de huidige auto wellicht niet goed genoeg is qua benodigde performance, om ieder weekend de beste auto te zijn. Daarom zijn we van plan om voor het eind van het seizoen nieuwe updates te introduceren."

