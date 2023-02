Ayrton Senna: de grootste Formule 1-coureur aller tijden?

Brian Van Hinthum

Donderdag 16 februari 2023 17:29

Ayrton Senna da Silva, geboren te São Paulo op 21 maart 1960, wist zich vanuit Brazilië op te werken tot één van de grootste coureurs die onze sport ooit gekend heeft. De markante Braziliaan wist zich in binnen- en buitenland op te werken tot één van de populairste sportmannen uit zijn tijd, tot hij op de baan tragisch de dood vond. We bekijken zijn imposante carrière.

Senna zag aan het begin van de jaren zestig het levenslicht, toen hij in een ziekenhuis in Santana, een bekende buurt van São Paulo, geboren werd. Senna was het tweede kind van de rijke zakenman Milton Guirado da Silva en zijn vrouw Neide Senna da Silva. Senna had in Vivianne een oudere zus en later werd met Leonardo nog een jonger broertje geboren. De Braziliaan bleek al snel een geboren atleet te zijn. Hij blonk uit in de vele sporten die hij graag beoefende in zijn jonge jaren en vanaf zijn vierde bleek al dat hij een bovengemiddelde interesse had in auto's en motorsport. Desondanks had Senna op vroege leeftijd wel grote problemen met zijn motoriek; zo had hij onder meer moeite met het beklimmen van trappen.

Artikel gaat verder onder video

Jonge jaren

Het weerhield hem er echter niet van om zijn droom na te jagen en Senna's eerste kart werd op dertienjarige leeftijd door zijn vader gebouwd. Hij begon met racen op Interlagos, waar al snel bleek hoe getalenteerd hij was. Hij wist zich tijdens zijn eerste race op pole position te plaatsen en was oudere kinderen de baas. Na het winnen van enkele kartkampioenschappen, besloot hij naar Engeland te verhuizen om mee te gaan doen met de singeseater-kampioenschappen. Toch besloot hij aan het einde van 1981 om zijn droom op te geven en - mede onder druk van zijn familie - terug te verhuizen naar Brazilië. Op het allerlaatste moment kreeg hij echter een aanbieding om in de Formula Ford 2000 te gaan racen. Inmiddels al in Brazilië besloot hij daarop in te gaan en terug te verhuizen naar Engeland. Hij werd prompt kampioen en had inmiddels de naam van zijn moeder, Senna dus, aangenomen.

De temperamentvolle Braziliaan wist zich op 24-jarige leeftijd tot een plek in de Formule 1 te vechten. Hij begon zijn carrière bij het team van Toleman. Senna maakte indruk in zijn eerste seizoen, nadat hij in een regenachtig Monaco tweede eindigde. Dat deed hij achter zijn latere aartsrivaal, de Fransman Alain Prost. Senna stapte een jaar later over naar Lotus, het team waarbij hij al na twee races zijn eerste van in totaal 41 Grand Prix-overwinningen pakt. Na drie jaar Lotus met tweemaal een vierde en een derde plek in de eindklassementen, stapt Senna over naar het op dat moment machtige McLaren, Hier zou de Braziliaan teamgenoot worden met Prost. Het was het begin van één van de meest memorabele rivaliteiten in de koningsklasse.

Iconische rivaliteit met Prost

Tijdens zijn debuutjaar voor de Britse renstal maakte Senna meteen grote indruk. De Braziliaan ging nek aan nek met zijn Franse teamgenoot, en uiteindelijk was het Senna die nipt aan het langste eind trok in het wereldkampioenschap. In Senna’s tweede jaar bij McLaren in 1989 mondt de rivaliteit tussen de twee uit in diverse conflicten, zowel op als naast de baan. Beide heren bleken karakters te hebben die niet goed door één deur gingen, wat resulteerde in constante psychologische oorlogsvoering tussen beide kampen. Toen Senna tijdens de Grand Prix van San Marino zijn teamgenoot tegen de afspraken in passeerde bij een herstart, werden de messen geslepen en stond iedereen op scherp.

Senna en Prost in Japan 1989

Senna leek dat jaar in topvorm te zijn, maar moest lijdzaam toezien hoe hij door meerdere uitvalbeurten door onbetrouwbaarheid van de McLaren elke race Prost dichterbij zag komen in het kampioenschap. De spanning steeg en dat resulteerde uiteindelijk in een iconische crash tijdens de Grand Prix van Japan. Het tweetal kwam samen tijdens het ingaan van de laatste chicane. Prost stapte uit, maar Senna wist dat hij de race moest winnen en de Braziliaan gaf niet op en vroeg om een duwtje aan de marshals. Die kreeg hij, Senna won de race, maar werd uiteindelijk alsnog gediskwalificeerd wegens de duw die hij kreeg en nadat hij een chicane afsneed na de crash. Prost pakte daardoor het kampioenschap, wat resulteerde in een woedende Senna. De Braziliaan verweet destijds zelfs FIA-president Jean-Marie Balestre van het manipuleren van de stewards om landgenoot Prost te kampioen uit te roepen. Dat werd overigens stellig ontkend. Prost had genoeg gezien en vertrok naar Ferrari, waardoor de Senna-samenwerking op een einde liep.

Senna en Prost in Japan 1990

Eén seizoen later troffen de twee kemphanen elkaar weer en opnieuw was het circuit van Suzuka de plek waar het kookpunt bereikt werd. Senna kondigde destijds al zijn onvrede aan over de kant van de baan waar hij moest beginnen, deze zou namelijk voordeel hebben gehad voor Prost achter hem op de tweede plek. In de perspraatjes hintte hij al op een mogelijk crash. En zo geschiedde: beide heren vielen in bocht één uit, nadat Prost probeerde om Senna te passeren. De Braziliaan hield echter zijn voet op het gaspedaal, waardoor de twee kemphanen elkaar raakten en met grote snelheid in de muur terecht kwamen. Omdat Senna meer punten in het kampioenschap had en beide coureurs dus geen punten scoorden in de laatste race, wist Senna zijn tweede van in totaal drie wereldtitels te pakken. Prost was woedend en dreigde de sport te verlaten, terwijl sommige fans het incident juist als revanche voor de acties van dat jaar daarvoor zagen.

Overstap naar Williams en fataal ongeval

Nadat Senna in vier seizoenen McLaren alle drie zijn wereldtitels in de wacht wist te slepen, besloot de charismatische coureur in 1994 een nieuw avontuur aan te gaan bij het team van Williams. Op sportief gebied ging het sinds zijn overstap al niet helemaal van harte. Hij pakte in zijn eerste paar races wel meermaals de pole position, maar kon deze elke keer niet omzetten in resultaat door meerdere redenen. Deze overstap van omgeving bleek Senna uiteindelijk later in het jaar fataal. Tijdens zijn derde race voor de Britse renstal ging het tijdens de Grand Prix van San Marino helemaal mis. De ellende in San Marino begon al op de vrijdag, toen Ruben Barrichello, landgenoot en goede vriend van Senna, gewond raakte na een stevige crash. Nadat op de zaterdag Roland Ratzenberger de dood vond na een tragisch ongeval, gaf Senna aan liever niet te willen racen. Senna, een man van het gevoel, werd echter toch gewoon aan de start verwacht na druk vanuit zijn team.

Het herdenkingsmomument van Senna in Imola

Het zou een beslissing blijken waar men voor altijd spijt van heeft gekregen. In ronde zeven van de race in 1984 ging het bij het ingaan van Tamburello volledig mis. De Williams van Senna schoot op volle snelheid rechtdoor, waarna zijn stuurstand zijn helm doorboorde en na de impact op een betonnen muur. Medici kwamen ter plekke, maar al snel bleek dat het te laat ging zijn en volgens de latere berichten bleek Senna al hersendood bij aankomst van de hulptroepen. Een paar uur na de crash werd het overlijden van Senna officieel verklaard. Er ging een schokgolf door de Formule 1 en eigenlijk over de hele wereld. Later vond men nog een Oostenrijkse vlag in de cockpit van de coureur. Hiermee wilde Senna de overleden Ratzenberger na de race eren.

Een legende

De liefde, gedrevenheid en passie die Senna bracht naar de Formule 1 bracht, zijn tot op de dag van vandaag ongeëvenaard. Senna had lief en werd geliefd. Dit bleek al snel vlak na zijn dood. Brazilië was in rep en roer en kondigde drie dagen van nationale rouw af. Er werd een staatsbegrafenis gehouden om de racelegende te eren. Tijdens zijn begrafenis liepen er zes mannen mee om de kist van Senna mee te dragen. Eén van hen was aartsrivaal Prost, wat uiteindelijk toch wel symboliseerde wat voor een bijzondere en imponerende man Senna was, zowel op als naast de baan. Anno 2023 wordt Ayrton Senna nog steeds gekenmerkt als één van de allergrootste coureurs uit de motorsport ooit en een idool voor velen.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)