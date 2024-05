Het vertrek van Adrian Newey heeft veel stof doen opwaaien in de koningsklasse en het is de vraag hoeveel pijn het vertrek van de technicus gaat betekenen in Milton Keynes. Christian Danner durft heel ver te gaan en stelt dat de dominantie van Red Bull ten einde gaat komen.

Inmiddels is het alweer even bekend dat Newey trekt na maar liefst negentien jaar de deur bij Red Bull achter zich dichttrekt. Lange tijd hing het vertrek van de legendarische ontwerper al in de lucht en v alles rondom Newey in vervolgens kwam het vertrek van Newey in een stroomversnelling terecht. De 65-jarige Brit heeft uiteindelijk inderdaad gedaan wat de geruchten al dagen beweerden: zijn ontslag indienen bij het Oostenrijkse team. Volgens verschillende berichten voelde hij zich sinds eind vorig seizoen niet echt op zijn plek meer en dat is dit seizoen door alle interne strubbelingen bij het team alleen maar erger geworden.

Hoe groot is de invloed?

Het gaat nu de vraag zijn hoeveel het Oostenrijkse team op de baan gaat voelen aan het vertrek van de ontwerper. Newey wist in zijn loopbaan de ene na de andere kampioenschapswinnende auto te produceren, waardoor men vreest voor de toekomst van Max Verstappen zijn team. Aan de andere kant zijn er weer genoeg mensen die juist beweren dat de invloed van Newey de afgelopen jaren juist behoorlijk opgedroogd is en mannen als Pierre Waché juist veel meer te zeggen hebben gehad over bijvoorbeeld de RB19 en RB20.

Dominantie verdwenen

Voor Danner is het echter meer dan duidelijk: Red Bull gaat een lastige tijd tegemoet zonder de sleutelspeler: "Dit is het begin van het einde van de dominantie van Red Bull Racing", stelt de voormalig Duitse coureur tegenover Motorsport-Magazin. "Ik zeg niet dat ze volledig zullen instorten, maar de dominantie is voorbij met het vertrek van Adrian Newey. Niet pas in 2026, zoals Marko zegt, maar volgend jaar. Als het allemaal zou makkelijk was, zouden alle studenten van Newey die nu bij Aston Martin werken wel een winnende auto hebben gebouwd. Dit vertrek is veel ernstiger dan iemand zou willen toegeven", besluit hij.

