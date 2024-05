De United States House Committee on the Judiciary is een onderzoek begonnen naar de afwijzing van het Andretti F1-team door Formule 1-eigenaren Liberty Media. Voorzitter Jim Jordan eist antwoorden en beschuldigt de koningsklasse van concurrentiebeperkend gedrag.

De FIA begon twee jaar geleden aan een proces om nieuwe teams in de Formule 1 toe te laten en uiteindelijk kreeg alleen Andretti Global groen licht. De internationale autosportbond zou graag het startveld naar 22 auto's willen uitbreiden, zeker omdat Andretti vanaf 2028 de Amerikaanse autogigant General Motors meebrengt in de vorm van Cadillac. Liberty Media en Formula One Management (FOM), de commerciële kant van het wereldkampioenschap, hebben Andretti echter afgewezen. De huidige teams staan niet bepaald te popelen om het prijzengeld met een extra team te moeten delen. Desondanks gaat Andretti door met haar plannen om vanaf 2026 te debuteren. Ze hadden maanden geleden al een auto ontworpen en in de windtunnel gezet, en nu hebben ze ook een fabriek geopend in Silverstone en zullen ze naar verluidt zo'n 1100 personeelsleden in dienst nemen.

Brief van House Judiciary Committee

Mario Andretti, de vader van teameigenaar Michael en wereldkampioen van 1978, was vorige week in Washington D.C. waar hij handtekeningen wist te verzamelen van politici van de Democratische en van de Republikeinse partij. Andretti Global liet vervolgens in een verklaring weten dankbaar te zijn voor de tweepartijdige steun in het aanvechten van het mogelijk concurrentiebeperkende gedrag. Jim Jordan heeft nu een brief gestuurd namens de House Judiciary Committee - een commissie dat de wetgeving met betrekking tot het rechtssysteem bespreekt en zoveel macht heeft dat het bijvoorbeeld afzettingsresoluties van presidenten Bill Clinton en Donald Trump kon goedkeuren. De brief, die NBC wist te bemachtigen, is geadresseerd aan Liberty Media-CEO Greg Maffei en Formule One Group-CEO Stefano Domenicali, en Jordan eist daarin antwoorden waarom ze Andretti hebben afgewezen.

Deadline

"Het uitstellen van toetreding van Andretti-Cadillac tot de Formule 1 met zelfs maar één jaar zal de Amerikaanse consumenten schade berokkenen en ten goede komen aan falende Formule 1-teams," schrijft Jordan. "Het beperken van het aantal teams in de Formule 1 zal de prijs van sponsoring of overkopen van een bestaand Formule 1-team verhogen. Terwijl de commissie deze zaak onderzoekt en potentiële wetgeving rond de structuur en concurrentie van sportcompetities overweegt, schrijven we om een ​​briefing op personeelsniveau aan te vragen over het besluit om de aanvraag van Andretti-Cadillac om deel te nemen aan de Formule 1 af te wijzen." De Republikein uit Ohio eist documenten en communicatie met betrekking tot het "proces voor het evalueren van de toetreding van nieuwe teams" evenals tussen de Formule One Group, Liberty Media en de tien huidige teams over de deelname van een nieuw team. De Formule 1 heeft een deadline gekregen om tot 21 mei te reageren. Lees hier de hele brief.

De United States Department of Justice, het ministerie van Justitie van de Verenigde Staten, staat ook op het punt om een rechtszaak te starten tegen Live Nation, het bedrijf achter Ticketmaster dat wordt beschuldigd van het 'pesten' van evenementen om Ticketmaster te gebruiken om vervolgens de prijzen omhoog te drijven. Liberty Media is grootaandeelhouder van Live Nation.

