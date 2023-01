Jan Bolscher

10 januari 2023

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft gereageerd op de recente reglementswijziging die het coureurs verbiedt om zonder goedkeuring van het motorsportorgaan politieke statements te maken. Volgens Ben Sulayem is dit nodig om de sport "neutraal" te houden.

De FIA maakte eind vorig jaar bekend een reglementswijziging door te voeren met als doel om te voorkomen dat coureurs de sport gebruiken als platform voor persoonlijke politieke doeleinden. Volgens het statement moet hierbij worden gedacht aan "het algemeen afleggen en tonen van politieke, religieuze en persoonlijke verklaringen of opmerkingen, die met name in strijd zijn met het algemene principe van neutraliteit dat door de FIA wordt uitgedragen, tenzij vooraf schriftelijk goedgekeurd door de FIA voor internationale wedstrijden of door de betrokken ASN voor nationale wedstrijden binnen hun bevoegdheid."

Politieke statements

Deze beslissing is genomen nadat coureurs de afgelopen jaren meerdere keren op eigen initiatief een statement hebben gemaakt. Zo verschenen onder andere Lewis Hamilton en Sebastian Vettel meerdere keren op het circuit met T-shirts en helmen waarop een boodschap over maatschappelijke problemen te zien was. Het besluit van de FIA kon op de nodige kritiek rekenen, onder andere vanuit Hamilton zelf: "Het is gewoon zo dat je weet dat er dingen moeten worden gezegd en gedaan moeten worden, omdat er zoveel mensen zijn die het moeilijk hebben. Ik zou liever niet meer racen en dat hebben gedaan en me voor mensen hebben uitgesproken, dan blijven doen wat ik aan het doen was", klonk het onder andere.

Neutraliteit en diversiteit

Ben Sulayem vertelt dat het niet de bedoeling is om coureurs monddood te maken, maar stipt het belang aan van een neutrale positie voor de FIA en de sport zelf: "Deze ethische code is goedgekeurd door de World Council", klinkt het tegenover SoyMotor.com. "Ons uitgangspunt is neutraliteit, en diversiteit is erg belangrijk. De FIA is in het leven geroepen voor de sport, maar er moeten ook bruggen worden geslagen om de vrede te bewaren en andere aspecten te bereiken. We willen niet dat de FIA een platform wordt voor privé- en persoonlijke zaken."

Hij vervolgt: "We zijn onze sport aan het opschonen en het verbeteren, daar ben ik trots op. We leggen geen enkele coureur het zwijgen op. Ik heb ook mijn persoonlijke gedachten, maar dat betekent niet dat ik de FIA daarvoor gebruik." Het dragen van T-shirts en helmen met boodschappen is volgens Ben Sulayem dan ook niet verboden, maar er moet eerst toestemming worden gevraagd. "Ze zullen goedkeuring moeten krijgen en als ze dat niet hebben, zullen de commissarissen uiteindelijk beslissen."

