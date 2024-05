Alom bekend is dat Max Verstappen, naast F1, ook erg actief is als simracer. Dit was afgelopen weekend ook weer het geval, tijdens een weekend zonder een race in de Formule 1. Niet alleen voor Verstappen zelf, maar ook voor Penelope weer een kans om de show te stelen.

Tijdens de livestream van Verstappen, zo is te zien op beelden die op social media momenteel erg populair zijn, is te zien dat Verstappen gewoon bezig is met zijn livestream. Op een gegeven moment komt Penelope, het dochtertje van vriendin Kelly Piquet, in beeld. Dit gebeurt wel vaker tijdens een livestream van de drievoudig wereldkampioen. Dit keer deed ze echter een poging om zelf mee te doen door een controller te pakken. De Nederlander ziet dit, kan erom lachen en besluit vervolgens Penelope maar de koptelefoon te geven.

Verstappen richting Imola

Verstappen is natuurlijk ook bezig met zijn, zowel fysieke als mentale, voorbereiding op het eerste raceweekend van het seizoen in Europa. Op het circuit in Imola zal de Grand Prix van Emilia-Romagna verreden gaan worden, iets wat vorig jaar door het slechte weer niet kon. Verstappen gaat echter niet alleen dat doen: de Nederlander zal ook actief zijn als simracer tijdens de 24 uur van Nürburgring. Hij zal stints rijden tussen en na de sessies van F1. De simrace wordt van 18 tot 19 mei verreden op het spel iRacing.

