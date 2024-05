Verstappen krijgt lachers op z'n hand tijdens livestream: "Ik ben geen moeder!"

Max Verstappen kreeg tijdens een livestream van Team Redline zijn simcollega's aan het lachen met een simpele grap over Moederdag. Verstappen deed gisteren met zijn raceteam mee aan een digitale Formula-race en kreeg de vraag of het Moederdag was in Nederland. Zijn reactie kreeg velen, inclusief hemzelf, aan het lachen.

Gisteren deed Verstappen, samen met vier collega's van Team Redline, mee aan een simrace. Ook Alpine-coureur Jack Doohan deed mee aan deze digitale wedstrijd. Zoals we van Team Redline gewend zijn, werd de volledige race uitgezonden via het streamingskanaal van Twitch en werd het commentaar verzorgd door Luke Crane. Tijdens de stream werd Verstappen gevraagd of het vandaag Moederdag is in Nederland. De drievoudig wereldkampioen bevestigde dat dat inderdaad het geval was. Vervolgens werd hem een "Fijne Moederdag" gewenst, waarna Verstappen counterde: "Ik ben geen moeder!", om vervolgens zelf hard in de lach te schieten. Het werkte duidelijk aanstekelijk, want z'n collega's konden er ook wel om lachen. Hieronder kun je zowel het fragment over Moederdag als de gehele livestream bekijken.

Artikel gaat verder onder video

Gerelateerd