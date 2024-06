Max Verstappen hoeft - zoals we allemaal weten - natuurlijk niet op een houtje te bijten. De Nederlander verdient een vorstelijk salaris bij het team van Red Bull Racing en daarmee verslaat hij zelfs een paar opvallende namen. Aan de andere kant presteert de Red Bull-coureur op het gebied van marketing en sponsoring dan weer niet al te best.

Verstappen tekende in 2022 zijn nieuwe contract bij het team van Red Bull Racing, waarmee de Nederlander maar liefst tot en met 2028 aan de Oostenrijkse formatie verbonden blijft. Dat deed de inmiddels drievoudig wereldkampioen wél in ruil voor een vorstelijke vergoeding. Het basissalaris van Verstappen komt namelijk neer op maar liefst zeventig miljoen dollar per jaar, waarmee hij de bestbetaalde Formule 1-coureur werd en namen als Lewis Hamilton en Fernando Alonso wist voorbij te streven. Eén ding is zeker: Verstappen zit er gedurende zijn Red Bull-contract warmpjes bij.

Hoog salaris, lage sponsorinkomsten

Als je bekijkt waar Verstappen op de lijst met bestbetaalde sporters ter wereld komt, blijkt hij qua basissalaris ontzettend hoog te eindigen. Hij staat zesde als het gaat om die plek, waarmee hij namen als Lionel Messi, LeBron James, Patrick Mahomes en Steph Curry te grazen neemt: geen al te verkeerde namen, dus. Opvallend is het wel dat de Red Bull-coureur op het gebied van sponsoring en marketing helemaal niet zoveel binnenhaalt als de namen om hem heen: slechts vijf miljoen per jaar. Op dat gebied wordt hij dan weer afgetroefd door bijvoorbeeld Messi [65 miljoen], Cristiano Ronaldo [60 miljoen] en LeBro [80 miljoen]. Onderaan de streep betekent het dat Verstappen 'slechts' op de vijftiende plaats van bestbetaalde sporters ter wereld terechtkomt.

