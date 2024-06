Jordan: "Verstappen is beter dan Schumacher en Senna"

Max Verstappen is één van de beste coureurs die de Formule 1 ooit gekend heeft, zo zegt Edmund "Eddie" Jordan. Volgens de voormalig teameigenaar is Verstappen zelfs beter dan legendes als Ayrton Senna en Michael Schumacher.

De 76-jarige Jordan is een bekend gezicht in de paddock. Hij is de oprichter en voormalig eigenaar van Jordan Grand Prix, een Formule 1-constructeursteam dat actief was in de sport tussen 1991 en 2005. Hij was ook degene die Schumacher zijn eerste ervaring in een Formule 1-auto gaf, alvorens de Duitser werd weggeplukt door concurrent Benetton. Jordan loopt dus al enige tijd mee in de sport en volgens hem is er niemand zo goed als Verstappen. De Nederlander blinkt de laatste jaren uit bij Red Bull en schreef al drie opeenvolgende wereldtitels op zijn naam. Schumacher en Senna zouden hem in hetzelfde materiaal niet kunnen afstoppen, zo zegt Jordan, die tegenwoordig actief is als F1-analist.

Verstappen zou winnen van Schumacher en Senna

In de podcast Formula For Succes, waarin Jordan samen te horen is met David Coulthard, zegt de oud-teameigenaar dat als je Verstappen, Senna en Schumacher in dezelfde auto zou zetten, Verstappen zou winnen. "Ik heb Senna in de auto gehad, ik heb Schumacher in de auto gehad, maar ik geloof absoluut - met de hand op mijn hart - dat als je het voor elkaar krijgt Senna, Schumacher en Max in dezelfde auto's, tijdens dezelfde race, op hetzelfde moment tegen elkaar zou laten racen, Max lichtelijk het voordeel heeft. Want ik geloof dat hij zó goed is, hij is zó solide en hij racet al zó lang", zo is Jordan overtuigd.

