Hoewel McLaren in Miami liet zien dat de upgrades haar werk hebben gedaan, vindt McLaren-teambaas Andrea Stella dat het nog veel te vroeg is om van een echte titelstrijd te spreken. In de ogen van de Italiaan heeft Red Bull Racing het pakket in Miami niet optimaal benut en dus is er nog zeker een voorsprong voor de Oostenrijkers.

De zondag in de Amerikaanse badplaats was een heugelijke voor Lando Norris. De 24-jarige coureur uit Bristol moest er 109 races op wachten, maar in Miami wist hij voor het eerst een zege in de hoogste klasse van de autosport te pakken. Daarvoor had de kopman van McLaren wel wat hulp nodig van de safety car, maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken. Nu McLaren tekenen van een opwaartse lijn laat zien, wordt er ook over een mogelijke titelstrijd gesproken. In gesprek met Motorsport.com legt Stella uit dat dit nog lang niet aan de orde is.

Red Bull had niet haar dag in Miami

Tijdens een sprintweekend is de voorsprong van Red Bull Racing vaak minder groot dan normaal en Stella wijst daar dan ook naar. "Red Bull had het hier [in Miami] een stuk lastiger. Kunnen we ze nu bijhouden? Ik zou mijn handtekening niet onder zo'n statement zetten", zo blijft hij met beide benen op de grond staan. Volgens Stella maakt één zwaluw duidelijk nog geen zomer: "Het zou onrealistisch zijn om te verwachten dat wat we hier gezien hebben een representatief beeld laat zien in hoeverre we competitiever zijn. Ik denk niet dat Red Bull het volledige uit zijn pakket heeft gehaald."

McLaren wil updates blijven brengen

Ondanks dat gegeven prijst hij wel zijn eigen team, de updates lijken namelijk telkens een schot in de roos te zijn. Ook vorig seizoen sloeg de renstal terug, nadat het met nieuwe onderdelen kwam. "Ja, we hebben de auto zeker verbeterd. We weten uit data hoeveel beter we zijn geworden en we laten het direct zien in rondetijd." Het credo is volgens de teambaas dan ook duidelijk, de updates moeten blijven komen. "Als we continu met Red Bull in gevecht willen zijn, dan moeten we nog zo'n upgradepakket introduceren."

