Het is op zondag internationale Moederdag en ook in de wereld van de Formule 1 wordt er stilgestaan bij de dag om de moeders te eren. Kelly Piquet, zelf mama van de vierjarige Penelope Kvyat, laat even op Instagram weten hoe trots ze is om moeder van haar dochtertje te zijn.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Verstappen lijkt het sowieso wel goed te kunnen vinden met het dochtertje van Daniil Kvyat, de coureur die plaats voor de Nederlander moest maken bij Red Bull Racing in 2016.

Trotse Piquet

En twee van zijn belangrijkste dames in zijn leven schitteren op zondag in een heuse Instagram-post van mama Piquet. De vriendin van Verstappen plaatst op Moederdag namelijk een bericht samen met haar inmiddels net zo populaire dochter, Penelope. "Ik zou niet trotser kunnen zijn over dat ik jouw mama ben. Fijne Moederdag aan alle superhelden daarbuiten", schrijft Piquet in haar post. Eerder op de dag was het ook al Verstappen zelf die alle moeders in het zonnetje zette op het sociale platform. Dit deed hij met een foto met zijn moeder, oma, vriendin Piquet en zusje Victoria Verstappen, alle vier moeders.

