Daniel Ricciardo en Max Verstappen waren in hun gezamenlijke tijd bij Red Bull Racing misschien wel het meest hilarische duo op de grid van de Formule 1. De twee konden het ontzettend goed met elkaar vinden, maar toch staat Verstappen niet op het lijstje van beste vrienden binnen en buiten de F1-paddock van Ricciardo. Er is wel een andere coureur die hoog op zijn lijstje staat.

Verstappen en Ricciardo maken beide al jarenlang deel uit van de Red Bull-familie en daarnaast waren de twee ook enkele jaren teamgenoten bij de hoofdmacht. Er ontstond dan ook een geweldige chemie tussen de twee coureurs. Het was vrijwel altijd lachen, gieren en brullen met Verstappen en Ricciardo, maar toch heeft dit niet geleid tot een vriendschap die boven alles en iedereen uitsteekt. Als de Australiër in een interview met Formula1.com gevraagd wordt naar wie zijn beste vriend is in de paddock, is het niet Verstappen, maar een andere coureur die er voor hem uitspringt: Lando Norris. Al moest deze vriendschap van ver komen, zo weet Ricciardo.

Ricciardo en Norris onderhouden goede relatie

"Lando is er één waarbij het ons, in ons eerste jaar bij McLaren, zeker wat tijd heeft gekost om elkaar te leren kennen en naar elkaar toe te groeien. Het is waarschijnlijk geen geheim dat het wat tijd heeft gekost om - laten we zeggen - vrienden te worden", zo vertelt Ricciardo. De klik ontstond pas echt toen de twee afspraken in privésferen, op de boerderij van de Australiër. "Lando bezocht Perth en kwam naar mijn boerderij in januari. Hij was wat aan het reizen en vroeg of hij op bezoek kon komen voor een paar dagen. Ik zei 'natuurlijk'. Het is fijn om met hem om te gaan. Om eerlijk te zijn, het is echt wel een soort van leuk om met andere coureurs om te gaan buiten de baan, buiten deze omgeving, want je krijgt de kans niet zo vaak om dat te doen."

Ricciardo heeft hoge pet op van Norris

Als Ricciardo vervolgens de vraagt krijgt wie hij zou uitnodigen als hij drie F1-persoonlijkheden zou moeten kiezen om mee te gaan dineren, reserveert hij wederom een plekje voor Norris. "Lando is makkelijk om mee te lachen, dus ik denk dat dat wel leuk is. Lachen is belangrijk." Verder zou hij James Hunt en Valtteri Bottas uitnodigen. "Bottas, zijn snor verdient gewoon een plek aan tafel. Let's go Valtteri. Ik voel dat er ook iets Australisch in hem zit", zo knipoogt Ricciardo. Hoewel Norris van de coureurs er uitspringt voor Ricciardo, is dat niet de persoon waar hij de meeste tijd mee doorbrengt. Dat doet hij met zijn manager, Blake Friend.

Twee keer Blake in leven Ricciardo

"Degene waar ik de meeste tijd meer doorbreng, is met Blake, en zijn achternaam is ironisch genoeg Friend", vertelt Ricciardo, die buiten de baan ook nog een andere goede vriend heeft met de naam Blake. "Eerlijk gezegd, het is grappig. Ik lach want ik heb twee Blake's waarmee ik heel close ben in mijn leven. De Blake waarmee ik werk en de Blake waarmee ik vroeg ging go-karten."

