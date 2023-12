Vincent Bruins

Maandag 11 december 2023 08:47 - Laatste update: 08:51

Afgelopen weekend hield Zach Bryan een concert in Melbourne. Daniel Ricciardo was daar aanwezig en hij mocht zelfs backstage. Om de avond nog spectaculairder te maken voor de AlphaTauri Formule 1-coureur, werd hij het podium opgeduwd tijdens de hit Revival.

Ricciardo kwam tot eind 2022 uit voor McLaren, maar hij moest het team verlaten vanwege teleurstellende resultaten. Hij werd vervangen door landgenoot Oscar Piastri. Er waren geen competitieve zitjes meer over voor Ricciardo en dus keerde hij terug bij Red Bull Racing waar hij de rol van reservecoureur en derde rijder op zich nam bij niet alleen Red Bull, maar ook bij Scuderia AlphaTauri. Nyck de Vries had bij het B-team van de energydrankfabrikant getekend om zijn eerste volledige seizoen in de koningsklasse te rijden, maar al gauw kwamen geruchten naar buiten dat de formatie uit Faenza niet tevreden was over de prestaties van de Nederlander. Na de Britse Grand Prix moest De Vries dan ook zijn koffers pakken om plaats te maken voor Ricciardo. De 34-jarige uit Perth hielp AlphaTauri aan de achtste plaats in het constructeurskampioenschap dankzij een zevende finishpositie in de Grand Prix van Mexico-Stad.

Concert in Melbourne

Zach Bryan is een countrymuziek singer-songwriter uit Oklahoma die de laatste tijd ontzettend populair is geworden. Zijn laatste album dat afgelopen augustus uitkwam, staat bijna overal op nummer 1 in de hitlijsten en niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Canada en Australië. Hij werd dit jaar uitgeroepen tot beste nieuwe artiest en beste rockartiest. Daarnaast werden American Heartbreak en Something in the Orange uitgeroepen tot beste rockalbum en beste rocknummer. Het is geen geheim dat Ricciardo een groot fan is van countrymuziek en een kans om op het podium te staan tijdens een concert van Bryan in Melbourne liet hij dan ook niet afslaan. Uit volle borst zong hij de hit Revival mee samen met de Ierse zanger Dermot Kennedy.

Het is toevallig hetzelfde nummer dat Ricciardo ook al op Instagram plaatste aan het begin van dit jaar.