Volgens achtvoudig Grand Prix-winnaar Daniel Ricciardo moet AlphaTauri in 2024 niet meer worden gezien als juniorenteam. Lange tijd werden talenten klaargestoomd bij het zusterteam van Red Bull Racing, maar dat imago behoort volgens de Australiër tot het verleden.

Of het nu Max Verstappen, Sebastian Vettel of Ricciardo zelf is, AlphaTauri heeft in de afgelopen jaren veel coureurs afgeleverd aan Red Bull Racing. Dat zal in de toekomst wellicht nog steeds zo zijn, maar het accent moet volgens Ricciardo meer op het eigen team gaan liggen. Volgend seizoen zal de formatie uit Faenza vermoedelijk als 'Racing Bulls' door het leven gaan en daar hoor ook een nieuw imago bij. In gesprek met de Britse tak van Motorsport.com legt 'The Honey Badger' het uit.

'AlphaTauri gaat de goede kant op'

Binnenkort zal bekend worden wat de nieuwe naam van AlphaTauri zal zijn, want de deelnemerslijst van het Formule 1-kampioenschap wordt dan bekend. AlphaTauri gaat onder leiding van CEO Peter Bayer en teambaas Laurent Mekies een nieuw tijdperk in, waarbij het team ook meer onderdelen van Red Bull Racing zal gaan kopen. "Ik heb het gevoel dat we de goede kant op gaan", zo legt Ricciardo uit over die ontwikkeling.

'Geen juniorenteam meer'

Ricciardo werd in Hongarije naar het team geroepen als invaller van Nyck de Vries en zal komend seizoen dus weer aan de start verschijnen. "Dus eerlijk gezegd kan ik op dit moment niet veel meer vragen. Het is nu duidelijk hoe snel we nieuwe onderdelen voor de auto kunnen krijgen." De nieuwe aanpak moet ook voor een nieuwe imago zorgen. "Ik heb het gevoel dat dit geen juniorenteam meer is. En ik denk dat we met veel plannen voor volgend jaar dat hopelijk op de baan kunnen bewijzen en meer punten kunnen pakken, net als de laatste paar races", aldus Ricciardo.