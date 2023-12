Remy Ramjiawan

Formule 2-kampioen Théo Pourchaire ontving vrijdagavond in Bakoe zijn bokaal voor het winnen van de titel in de opstapklasse van de Formule 1. De Fransman is echter wel de derde kampioen op rij, die niet direct een plekje kan bemachtigen in de koningsklasse en is daar bij RaceFans toch wel wat teleurgesteld over.

De 20-jarige Pourchaire is onderdeel van het opleidingsprogramma van Sauber Alfa Romeo. In die rol wist de Fransman in 2023 het Formule 2-kampioenschap naar zich toe te trekken en daarbij Mercedes-junior Frederik Vesti af te troeven in de laatste race op het Yas Marina Circuit. Het is nog onduidelijk waar Pourchaire volgend seizoen zal gaan racen, want in de Formule 2 blijven is geen optie. Daarnaast is er bij Sauber op dit moment ook geen plek, want Valtteri Bottas en Zhou Guanyu zitten ook in 2024 achter het stuur van de Zwitserse brigade.

'Kampioenschap was droom die uitkwam'

Op het FIA-gala in Azerbeidzjan nam de Fransman de beker voor zijn kampioenschap in ontvangst. "Het was een fantastisch seizoen en om kampioen te worden, dat was toch wel mijn droom", zo liet hij op het podium weten. Als reservecoureur van het Formule 1-team van Sauber, zal Pourchaire hoogstwaarschijnlijk volgend jaar alleen in actie komen tijdens de verplichte rookietrainingen. Toch hoopt hij daarnaast nog ergens in een klasse te kunnen blijven racen: "Ik moet nu het team verlaten, want volgend seizoen zal ik in een ander kampioenschap uitkomen."

Voldaan aan doelstelling Sauber Academy

Tegenover het Britse medium is Pourchaire echter wel kritisch op het feit dat hij geen zitje heeft in de Formule 1. "Ik denk dat ik de derde Formule 2-kampioen op rij ben die niet gepromoveerd is naar de Formule 1. En dat kan gebeuren. Het is niet omdat je een Formule 2-kampioen bent dat je een plek in de Formule 1 moet krijgen, maar ik ben wel teleurgesteld. Dat is omdat ik Formule 2-kampioen ben en in het verleden goede resultaten heb behaald. Ik heb mijn best gedaan en het doel dat de Sauber Academy voor mij heeft aangewezen, was het kampioenschap. Dat is mij gelukt en zo zit het."

In 2021 pakte Oscar Piastri de titel in de Formule 2 en ook hij moest een jaartje langs de zijlijn afwachten bij het team van Alpine. De Australiër vertrok echter naar McLaren en maakte dit seizoen zijn debuut in de koningsklasse. Felipe Drugovich is veelvuldig te zien als reservecoureur van Aston Martin, maar ook hij heeft als Formule 2-kampioen van 2022 nog geen zicht op een vast plekje.