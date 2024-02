Het team van Visa Cash App RB heeft via social opnieuw een eerste impressie gedeeld van de gloednieuwe livery voor het aankomende Formule 1-seizoen. De volledige onthulling vindt vannacht (Nederlandse tijd) vanuit Las Vegas plaats.

Visa Cash App RB is het zusterteam van Red Bull Racing, dat tot voor kort campagne voerde onder de naam AlphaTauri. De Italiaanse renstal heeft in Visa een nieuwe naamsponsor gevonden, waarmee de vormgeving van het team volledig op de schop is gegaan. Alhoewel niet iedereen gecharmeerd is van de nieuwe naam, wordt er daarom wel reikhalzend uitgekeken naar de autopresentatie van aanstaande donderdag 8 februari. Het logo van Visa zal daarnaast ook te zien zijn op de Red Bull's van Max Verstappen en Sergio Pérez. Bekijk de gloednieuwe teasers van het team hierdonder.