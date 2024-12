In 2025 zal het tweede team van Red Bull weer van naam veranderen. In 2024 werd het team nog omgedoopt tot Visa Cash App RB, maar zal komend seizoen opnieuw veranderen om verwarring tegen te gaan. Het team zelf heeft opgemerkt dat mensen niet goed weten hoe ze de ploeg moeten noemen, en nu denken ze een oplossing te hebben gevonden.

Het team uit Faenza, wat voornamelijk VCARB of RB wordt genoemd, zakte aanzienlijk af aan het einde van 2024. Waar de ploeg gedurende de meerderheid van het seizoen de zesde plek innam in het constructeursklassement, gingen zowel Alpine als Haas nog aan VCARB voorbij. Zo werden ze achtste in plaats van zesde - een verschil in prijzengeld van bijna twintig miljoen dollar, naar schattingen. Yuki Tsunoda was opnieuw de vedette bij de renstal; zowel Daniel Ricciardo als Liam Lawson lieten het afweten in het kwalificatieduel en in raceresultaten. Sinds Minardi werd overgekocht door Red Bull, heeft het team meerdere namen gehad. Het begon als Toro Rosso in 2006, en deze naam bleef voor bijna vijftien jaar aan. Hierna werd het omgedoopt tot AlphaTauri in 2020, het kledingmerk van Red Bull, en in 2024 kwamen sponsoren Visa en Cash App bij de naam kijken.

Artikel gaat verder onder video

Onduidelijkheid wat de teamnaam is

VCARB-CEO Peter Bayer geeft zelf toe, opmerkelijk genoeg, dat het team ietwat gehaast de sponsoren aan de teamnaam hebben gekoppeld, zonder genoeg na te denken over hoe men de ploeg nou moest noemen als roepnaam. “We hebben tot op zekere hoogte geworsteld met het duidelijk maken aan mensen wat de teamnaam is,” zo gaf Bayer toe aan de media. “En je hebt zoveel versies gezien en het is iets dat, zoals Laurent [Mekies] zei, in januari, allemaal binnen een paar weken gebeurde en we hebben waarschijnlijk een paar dingen overhaast gedaan. Maar wat we nu uiteindelijk zien, is dat mensen naar ons verwijzen als Visa Cash App Racing Bulls.”

Visa Cash App Racing Bulls

De verandering wordt dat het team niet meer Visa Cash App RB heet, maar Visa Cash App Racing Bulls. Zo hoopt Bayer dat alle verwarring zichzelf zal oplossen. “Racing Bulls is sowieso onze bedrijfsnaam. En ik heb zeker gezien dat het in de Duitse, Oostenrijkse, Italiaanse en Franse media het meest gebruikt wordt, en dat mensen alleen al moeite hebben met RB, omdat sommigen ze verwarren met Red Bull. Anderen wisten eigenlijk niet waar het voor stond. Daarom hebben we besloten om dat te verduidelijken en wat je in de toekomst zult zien is Visa Cash App Racing Bulls en VCARB als afkorting.”

Gerelateerd