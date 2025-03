Red Bull Racing lijkt momenteel niet de auto te hebben om het gevecht met McLaren aan te kunnen gaan. Het papajateam heeft met Lando Norris en Oscar Piastri de F1 Grands Prix van Australië en China gewonnen, met daartussenin nog de zege in de Sprint van Lewis Hamilton en Ferrari. Max Verstappen denkt dat de auto van zusterteam Racing Bulls misschien sneller is, maar Helmut Marko is het daar niet mee eens.

Verstappen heeft tot nu toe aan schadebeperking kunnen doen en ligt tweede in het kampioenschap, 8 punten achter Norris, 1 punt voor George Russell en 2 punten voor Piastri, maar de wegligging van de RB21 is zorgwekkend. Liam Lawson kon niet met de bolide overweg en scoorde tijdens zijn eerste twee raceweekenden met de Oostenrijkse formatie geen enkel punt. Het heeft tot het besluit van Red Bull geleid om Lawson weer bij Racing Bulls te plaatsen en Yuki Tsunoda een kans te geven bij het hoofdteam. Naar verluidt is Verstappen niet blij met de stoelendans van Red Bull en de viervoudig wereldkampioen heeft meermaals duidelijk gemaakt dat het de auto is waar de focus op moet liggen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mag Max Verstappen overstappen naar zusterteam Racing Bulls? | GPFans Special

Marko oneens met uitspraak Verstappen

"Als je kijkt naar het verschil tussen de twee rijders bij de andere teams, dan staan die allemaal dichter bij elkaar", zo werd Verstappen geciteerd door De Telegraaf. "Het geeft ook aan dat onze auto extreem lastig is. Ik denk dat wanneer je Liam in de auto van de Racing Bulls zet, dat hij harder gaat. Dat denk ik echt."

Marko is het niet eens met deze uitspraak. "Het klopt dat de RB21 moeilijk te besturen is", vertelde de hoofdadviseur in een interview met oe24. "De Racing Bulls is makkelijker om mee om te gaan en erg snel in een kwalificatierondje, maar in de race ligt deze significant achter op de Red Bull Racing-auto."

Op de vraag of de tegenvallende prestaties van Red Bull te maken hebben met het vertrek van ontwerper Adrian Newey, antwoordde Marko: "Natuurlijk missen we een man zoals hij. Een Newey is een Newey. Maar we zijn een team van bijna duizend mensen en de crew is langzaam maar zeker achter hem opgebouwd."

Gerelateerd