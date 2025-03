Max Verstappen vertelde tijdens de afgelopen F1 Grand Prix van China dat Liam Lawson beter zou presteren in de Racing Bulls, de bolide van het zusterteam van Red Bull. Als deze objectief sneller blijkt dan de RB21, mag de energiedrankfabrikant Verstappen laten overplaatsen van Red Bull Racing naar Racing Bulls? Wat zeggen de reglementen hierover?

McLaren is tot dusver de dominante factor geweest tijdens het Formule 1-seizoen van 2025 met Lando Norris en Oscar Piastri. Mercedes staat tweede bij de constructeurs dankzij de consistente George Russell en indrukwekkende rookie Kimi Antonelli. Red Bull zou strijden met Ferrari om de derde stek in de tussenstand, ware het niet dat Charles Leclerc en Lewis Hamilton gediskwalificeerd werden op het circuit van Shanghai. Verstappen is tot nu toe verantwoordelijk geweest voor de volle 36 punten van Red Bull. Het gaat Racing Bulls ook niet van een leien dakje. Isack Hadjar, die net als Antonelli een debutant is, en Yuki Tsunoda hebben wel snelheid laten zien door zich allebei in Q3 te plaatsen, maar de strategie-afdeling van het team uit Faenza zit hun in de weg tijdens de race.

Verschil tussen Red Bull en Racing Bulls

Het is in Australië en China duidelijk geworden dat Red Bull Racing een compleet andere auto heeft dan de rest van het veld en dus ook vergeleken met Racing Bulls. De RB21 heeft een veel te nauwe zogeheten performance window, het werkvenster waarin bepaalde factoren, zoals de bandentemperatuur en de afstelling, samen moeten komen om het potentie uit de auto te kunnen halen. Het is iets waar de ervaren Verstappen goed mee om kan gaan, maar winnen heeft de Limburger tot nu toe nog niet kunnen doen. Hij heeft Red Bull dan ook gemaand tot actie om verbeteringen te vinden in de verdere ontwikkeling van de RB21.

Verstappen heeft tevens aangegeven dat de inmiddels gedegradeerde Lawson beter kan presteren in de Racing Bulls. "Ik denk dat wanneer je Liam in de auto van de Racing Bulls zet, dat hij harder gaat. Dat denk ik echt. Die auto is makkelijker te besturen dan die van ons", zo werd de regerend wereldkampioen geciteerd door De Telegraaf. Vergeleken met de Red Bull is de VCARB 02 van het zusterteam een stuk comfortabeler. Uit de Racing Bulls kan een coureur veel gemakkelijker potentie halen, maar uit de Red Bull zou je meer potentie kunnen halen, alleen is die potentie moeilijker te bereiken.

Stoelendans bij Red Bull

Waar Verstappen wel kan omgaan met de belabberde wegligging van de Red Bull, kon Lawson dat niet. De Kiwi is na twee Grand Prix-weekenden puntloos en dus is er na een meeting met Red Bull GmbH en de Thaise oprichters in Dubai besloten om de opvolger van de ontslagen Sergio Pérez nu al te degraderen. Tsunoda krijgt de promotie en stapt voor de aankomende Grand Prix van Japan, diens thuisrace, in als de nieuwe teamgenoot van Max en Lawson wordt naast Hadjar gezet bij Racing Bulls.

Helmut Marko maakte in een interview met oe24 duidelijk dat Verstappen een coureur naast zich nodig heeft die mee kan vechten. "Wat [Lawson] tot nu toe heeft gedaan, is natuurlijk te weinig. We hebben een sterke coureur nodig, al is het alleen maar voor de tactiek van het team. Door de toenemende druk kon hij niet presteren, al vanaf de eerste dag in Australië. Vanaf dat moment is hij in een spiraal terechtgekomen. Hij was als een verslagen boxer - het is heel lastig om daar uit te komen. In dat opzicht was het een fout [om Lawson in de Red Bull-cockpit te zetten]", concludeerde de hoofdadviseur.

Wat zeggen het reglement en de contracten?

Stel dat Red Bull in de verkeerde richting blijft doorontwikkelen, zoals ze dat volgens teambaas Christian Horner al sinds de Spaanse Grand Prix van 2023 doen, en de Racing Bulls, die al dichtbij de RB21 komt qua pace, de snellere van de twee auto's wordt, mag Verstappen dan bij het zusterteam instappen?

Volgens het sportief reglement is het mogelijk. In artikel 32.1 staat simpelweg dat "gedurende het kampioenschap ieder team gebruik mag maken van maximaal vier coureurs in races". Met Hadjar, Lawson en Tsunoda zal Racing Bulls vanaf Suzuka op drie verschillende coureurs zitten en bij een transfer zou Verstappen de vierde en dus ook laatst mogelijke coureur bij het team zijn. Volgens artikel 32.2 mag de rijderswissel alleen binnen een Grand Prix-weekend plaatsvinden, als de coureur tenminste één vrije training heeft meegereden.

Om erachter te komen of de Red Bull of de Racing Bulls sneller is, zou Verstappen beide auto's op de proef moeten stellen op één en dezelfde dag en hetzelfde circuit. Dat kan via het zogeheten TCC, het gelimiteerde 'Testing of Current Cars', zoals beschreven in artikels 10.1 en 10.8 van het sportief reglement, of hij zou tussen vrije trainingen kunnen switchen tussen auto's, wanneer het geen sprintweekend is.

Contractueel moet het ook geen probleem kunnen zijn voor Verstappen, als hij de overstap wil maken naar Racing Bulls. Het is bekend dat de vier coureurs die uitkomen voor Red Bull Racing en Racing Bulls allemaal onder contract staan van Red Bull GmbH, juist om het gemakkelijker te maken om rijderswissels te doen.

Kan Verstappen overstappen naar Racing Bulls, als de hagelwitte auto sneller blijkt, zoals de Toro Rosso ook al sneller was dan de Red Bull in 2008? Ja, theoretisch gezien kan dat. En als de RB21 achteruit blijft gaan qua ontwikkeling, dan zou het Verstappen natuurlijk ten goede komen in het rijderskampioenschap. Het is echter onwaarschijnlijk dat zo'n ingrijpende overstap gaat gebeuren. Marketing technisch kan het Red Bull erg duur komen te staan en het kan ook een pijnlijk seizoen gaan worden voor Red Bull Racing in het constructeurskampioenschap, als ze naast Tsunoda weer een andere coureur moeten zoeken.

