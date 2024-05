Rich Energy was tijdens het Formule 1-seizoen van 2019 te zien als titelsponsor van Haas, maar een succes werd deze samenwerking allerminst. De twee partijen gingen onder opmerkelijke omstandigheden uit elkaar, maar sindsdien is het bedrijf van William Storey wel actief gebleven in de racerij. Op X deelde hij gisteren een foto met Lando Norris, waarbij hij zijn hoop uitsprak terug te keren in de Formule 1.

Wie zich wil verdiepen in Rich Energy en hoe de lijntjes precies lopen, staat geen gemakkelijke klus te wachten. Het bedrijf is inmiddels bij iedereen in de paddock bekend, maar dat is niet vanwege haar goede en transparante bedrijfsvoering. William John Storey, zoals de oprichter voluit heet, richtte het energiedrankbedrijf in 2015 op - samen met een anonieme Oostenrijkse wetenschapper. Echter, in 2019 doopte Storey zijn onderneming om tot Lightning Volt Ltd. om vervolgens - amper een paar dagen later - een nieuw bedrijf op te richten met de naam Rich Energy Limited. Rond deze periode was Rich Energy ook de titelsponsor van het F1-team van Haas. En dat werd alles behalve een groot succes. Toch wil Storey terugkeren in de koningsklasse van de autosport, zo kan opgemaakt worden uit zijn meest recente post op X.

Rich Energy-CEO hint op F1-terugkeer met Norris-foto

Gisteren verscheen er plots een foto van Storey op zijn officiële X-account. En op die foto was hij te zien met niemand minder dan Lando Norris, de coureur van McLaren. "Geweldig om vanochtend even te hebben gesproken met Lando Norris. Ik ben blij dat zijn harde werk vruchten afwerpt en als hij gefocust blijft, heeft hij de middelen om in de toekomst het F1 coureurskampioenschap te winnen. Misschien in het zwart en goud", zo valt te lezen in het bijschrift. En met name die laatste zin is opvallend. Met "het zwart en goud" doelt Storey op de merkkleuren van Rich Energy. Hiermee was het merk ook te zien op de livery van Haas in 2019. De omstreden CEO lijkt dan ook te hinten op een terugkeer in de Formule 1, waar hij blijkbaar een gooi wil doen naar het wereldkampioenschap.

Rich Energy heeft slechte naam in F1

Mocht Storey daadwerkelijk met Rich Energy terug willen keren naar de F1, dan is het nog maar de vraag of er überhaupt een team met hem in zee wil gaan. Nadat Rich Energy op uiterst opmerkelijke wijze werd gescheiden van Haas, probeerde het een sponsorovereenkomst te sluiten met Williams, maar deze deal ging niet door. Het is echter onduidelijk of Williams het aanbod heeft afgewezen of dat Rich Energy gewoonweg van gedachten is veranderd. De energiedrankproducent vertrok vervolgens uit de paddock, maar bleef in de daaropvolgende jaren wel actief in andere raceklassen. Zo waren ze onder meer te zien in de Indycar, British Superbike en de Ducati Performance TriOptions Cup.

Great to catch up with @LandoNorris this morning. I'm delighted his hard work is paying off & if he stays focused he has the tools to win the F1 Drivers Championship in the future. Perhaps in Black and Gold 🇬🇧 pic.twitter.com/7BLdNC8JWC — William Storey (@richenergyceo) May 12, 2024

