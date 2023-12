Vincent Bruins

Zaterdag 9 december 2023 12:07

William Storey heeft weer van zich laten horen. De CEO van Rich Energy, de controversiële oud-sponsor van het Haas Formule 1-team, deed een opmerkelijke claim na het testen van twee F1-bolides. Daniel Ricciardo of Lance Stroll verslaan zou voor hem geen probleem moeten zijn, denkt hij.

De energydrankfabrikant werd de hoofdsponsor van Haas in 2019, maar Storey kondigde halverwege het seizoen aan op Twitter (tegenwoordig X) dat het de sponsoring had beëindigd vanwege de slechte resultaten van Haas, en de politiek in en de houding van de Formule 1. De aandeelhouders verworpen de aankondiging en verklaarden dat de schijnbare beëindiging van de sponsordeal "de wilde acties van één individu" was. Volgens Storey was het een "poging tot een coup" van de aandeelhouders om de macht binnen Rich Energy te krijgen. Een dag na de Italiaanse Grand Prix van dat seizoen werd alsnog de sponsoring beëindigd. Rich Energy was ook al in opspraak gekomen, omdat het het logo van fietsontwerper Whyte Bikes had gestolen, en omdat het slogans van Red Bull tegen hen gebruikte.

Sneller dan Stroll en Ricciardo

In de afgelopen dagen doken foto's op van Storey in een Toleman TG185 uit 1985 en een Lotus E20 uit 2012 in Renault-kleuren. Volgens de social media van Rich Energy zouden Formule 1-engineers omver zijn geblazen door zijn rondetijden. Er wordt beweerd dat hij sneller is dan coureurs als Stroll en Ricciardo. In de post op X wordt zelfs nog gevraagd naar een superlicentie van de FIA. Of de 45-jarige Londenaar daadwerkelijk sneller was dan Stroll en Ricciardo, is officieel onbekend, maar ik denk dat we hier allemaal dezelfde conclusie over kunnen trekken.