Rich Energy heeft de krantenkoppen weer bereikt. Ditmaal omdat het een poging waagt om een bekende Britse voetbalclub voor tientallen miljoenen over te kopen. Dat weet de Daily Telegraph te melden.

De energiedrankfabrikant werd de hoofdsponsor van het Haas Formule 1-team in 2019, maar CEO William Storey kondigde halverwege het seizoen aan op Twitter dat het de sponsoring had beëindigd vanwege de slechte resultaten van Haas, en de politiek in en de houding van de Formule 1. De aandeelhouders verworpen de aankondiging en verklaarden dat de schijnbare beëindiging van de sponsordeal "de wilde acties van één individu" was. Volgens Storey was het een "poging tot een coup" van de aandeelhouders om de macht binnen Rich Energy te krijgen. Een dag na de Italiaanse Grand Prix van dat seizoen werd alsnog de sponsoring beëindigd. Rich Energy was ook al in opspraak gekomen, omdat het het logo van fietsontwerper Whyte Bikes had gestolen, en omdat het slogans van Red Bull tegen hen gebruikte.

Force India

Na het avontuur met Haas in de Formule 1 bleef Rich Energy nog wel in de autosport. Het werd vanaf begin 2020 de titelsponsor van kampioenschapskandidaten OMG Racing in de British Superbike. De sponsordeal kwam halverwege het seizoen van 2022 ten einde. Ook verscheen Rich Energy regelmatig op auto's in het British Touring Car Championship. Daarnaast probeerde Storey het Formule 1-team van Force India te kopen wat toen in financieel zwaar weer zat. Rich Energy zou daar honderd miljoen Britse pond voor neerleggen en Storey verklaarde zelfs dat er al een deal was gesloten met Force India, maar het team ontkende dit. Er bleek dan ook geen waarheid in te zitten in het verhaal van Storey. Force India kennen we nu dan ook als Aston Martin wat geleid wordt door Lawrence Stroll.

Reading Football Club

Storey is nu weer terug in de sport, maar ditmaal in het voetbal in plaats van de Formule 1. De CEO van Rich Energy probeert Reading Football Club over te kopen voor vijftig miljoen Britse pond en dat zal lukken, mits hij door de 'fit and proper persons test' van de English Football League komt. Reading FC bevindt zich na elf wedstrijden in de degradatiezone en was afgelopen juni nog het onderwerp van een liquidatieverzoek van de HM Revenue and Customs, de Britse belastingdienst. Het voetbalteam kwam vorig seizoen in opspraak na een flinke straf voor het overtreden van de reglementen van de English Football League. Storey zou ook een poging hebben gewaagd om Coventry City en Sunderland AFC over te kopen, maar deze deals werden afgewezen. Naar verluidt zou de topman van Rich Energy wel zijn overeengekomen met Yongge Dail, de huidige eigenaar van Reading FC, ondanks grote protesten van fans.