Vincent Bruins

Donderdag 12 oktober 2023 08:48

Audi zal in 2026 haar intrede maken in de Formule 1 als de power unit-leverancier van Sauber. Geruchten deden echter de ronde dat de voorbereidingen zo slecht verliepen dat het mogelijk zelfs de stekker uit het project wilde trekken. De Duitse autogigant heeft op de geruchten gereageerd.

John Hindhaugh vertelde vorige week over de geruchten in het Radio Le Mans-programma Midweek Motorsport: "Als Andretti nou even wacht, dan kunnen ze het startbewijs van Audi overkopen, waarschijnlijk aan het eind van dit seizoen al." Andretti zit momenteel in het proces om het elfde team in de koningsklasse van de autosport te worden. De huidige Formule 1-teams zien echter liever niet een extra team op de grid en zouden meer de voorkeur geven aan een overkoop van een bestaand team door Andretti. F1-correspondent Nick Daman reageerde: "Je bent vandaag al de derde persoon die ik dit hoor zeggen. En van wat ik hoor gaat het dus niet goed bij Audi". Hindhaugh legde uit wat het plan van Audi nu is: "Ze zullen het niet [aankondigen], terwijl het seizoen nog bezig is, maar ze zijn het aan het overwegen. Als de stekker uit het project wordt getrokken, dan wordt dat na het eind van het seizoen bekendgemaakt." De verhalen over de mogelijk sombere toekomst van Audi komen van twee verschillende, maar betrouwbare bronnen van Radio Le Mans.

Audi reageert

Het zou niet de eerste keer zijn dat Audi stopt met voorbereidingen voor een raceprogramma op wereldkampioenschapsniveau, als het besluit om zich terug te trekken uit de Formule 1. Het zou een LMDh-auto bouwen voor IMSA en het WEC, maar dit project werd gestaakt om meer budget te creëren voor de Formule 1. Volgens een woordvoerder van Audi hoeven we ons geen zorgen te maken over de toekomst van het F1-project. "Audi's inschrijving in F1 voor 2026 is gebaseerd op een besluit van het bestuur van Audi AG in lijn met de Raad van Toezicht van Audi AG," zo werd verteld tegenover Planet F1. "Daar hoort ook het bestuur en de Raad van Toezicht van de Volkswagen Group bij. Het schema van Audi Formula Racing GmbH voor het opbouwen van de organisatie en de ontwikkeling van de F1-power unit voor 2026 in de fabriek in Neuburg, Duitsland blijft onveranderd."