Remy Ramjiawan

Woensdag 11 oktober 2023 14:24

Het Belgische HLN heeft betrouwbare bronnen die bevestigen dat de Grand Prix van België ook in 2025 op de Formule 1-kalender zal staan. De positie van het circuit in de Ardennen staat al een tijdje onder druk, maar lijkt zeker te zijn van minimaal nog twee jaar Formule 1.

De Formule 1 kiest vandaag de dag liever voor organisatoren met een goed gevulde portemonnee, dan traditionele circuits. Het iconische Spa-Francorchamps zit daardoor al enkele jaren op de schopstoel. Het leek erop dat de editie van 2022 voorlopig de laatste zou zijn in België, maar de beoogde vervanger in Zuid-Afrika, kon het papierwerk niet rondmaken. Ook zijn de nauwe banden met de president van Rusland, Vladimir Poetin, een doorn in het oog van de Formule 1. Daardoor stond de race ook dit seizoen op het programma en dus ook volgend jaar en in 2025, zo melden bronnen van het Belgische medium.

Artikel gaat verder onder video

Organisatie België knokt voor vast plekje op kalender

Hoewel het duidelijk is dat de Formule 1 liever afreist naar een organisatie die met flink wat financiële middelen over de brug komt, is het Belgische team onder leiding van Melchior Wathelet nog altijd bezig om de sport voor het land te behouden. Een bron van HLN wijst dan ook naar loon naar werken, want de Grand Prix van België vindt in ieder geval tot en met 2025 plaats. Een officiële bevestiging zou volgens het medium dan ook snel moeten gaan volgen.

De organisatie had zich toegelegd op een deal tot en met 2026, maar dat is dus één seizoen minder geworden. Toch zijn de Belgen optimistisch over de periode daarna. "2025 is in ieder geval al binnen, en zo lang je daadwerkelijk op de kalender staat en goed werk levert, zit je in een sterkere onderhandelingspositie voor de toekomst", zo laat het medium optekenen.