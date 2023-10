Remy Ramjiawan

Woensdag 11 oktober 2023 11:12 - Laatste update: 11:14

Red Bull-adviseur Helmut Marko sluit zich in gesprek bij OE24 aan bij voormalig Formule 1-coureur Gerhard Berger en stelt dat Sergio Pérez misschien wel toe is aan een nieuwe omgeving en daarmee doelend op een ander team. Hoewel de tachtigjarige Oostenrijker nog wel van plan is om 'Checo' aan de praat te krijgen, erkent hij ook dat er momenteel een crisissfeer in het kamp van de Mexicaan hangt.

Daar waar Max Verstappen in Qatar niet alleen zijn derde wereldtitel kon vieren, maar ook de pole position, de snelste raceronde en de overwinning van de Grand Prix van Qatar op zijn naam schreef, was het bij teamgenoot Pérez wederom een weekend waarin de Mexicaan de ondergrens zag. Tijdens de kwalificatie wist Pérez niet verder te komen dan de dertiende plek en in de Sprintrace viel hij, buiten zijn schuld om, uit. De hoofdrace op zondag verliep niet veel beter, want door de diverse overschrijdingen van de track limits kreeg 'Checo' een aantal tijdstraffen aan zijn broek. Uiteindelijk wist Pérez nog de tiende plek over de streep te trekken en daarmee één punt te scoren, maar de kritiek op prestaties van de Mexicaan begint te groeien.

'Pérez moet erkennen dat Verstappen beter is'

Berger legt bij het Oostenrijkse medium uit dat hij in zijn tijd naast Ayrton Senna simpelweg de feiten onder ogen moest komen. De Braziliaan was een betere coureur en daardoor was hij geknakt. "Het is net als toen bij mij en Ayrton Senna: ik had geen andere keuze. Pérez heeft een team nodig waarin hij weer kan groeien. Je hebt een teamgenoot nodig die je kunt verslaan, zodat je kracht kunt opwekken. Dat zal niet lukken naast Max Verstappen, hij zal alleen maar zwakker worden, omdat de fouten groter zullen worden."

Red Bull probeer Pérez te helpen

De adviseur van Red Bull Racing wordt daarna gevraagd of hij dezelfde mening onderschrijft, maar benadrukt dat het team vooral ervoor wil zorgen dat Pérez weer gaat presteren. "Wat wil je nu van mij horen? Berger weet het uit eigen ervaring. Hij reed met Senna in het team en moest leren dat daar iemand was die sneller en beter was. 'Checo' moet er gewoon het beste uit halen zonder naar Verstappen te kijken. Wij proberen hem daarbij te helpen. Er is geen kritiek van het team [naar hem toe red.], alleen hulp. Misschien zal dat werken."

Crisis

Toch hebben coureurs in het verleden naast Verstappen, minder lang de tijd gehad. Pierre Gasly werd na een half seizoen vervangen door Alexander Albon. "Vanuit dat oogpunt is de verklaring van Berger juist: hij [Pérez] heeft een ander klimaat en een ander team nodig. Nu zullen we zien hoe de komende twee races verlopen. Maar het team en hijzelf zijn zich ervan bewust dat hij in een crisis verkeert", aldus Marko.