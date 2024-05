Oliver Bearman mag komend weekend tijdens de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna achter het stuur van de auto van Kevin Magnussen gaan kruipen. Dit hebben Haas en Bearman zelf duidelijk gemaakt in de preview van Haas.

De jonge coureur gaat Kevin Magnussen vervangen. Bearman laat merken dat hij zin heeft in de sessie tijdens het raceweekend in Imola. "Ik kijk er echt naar uit om bij het team te komen en in VT1 te racen op Imola. Het team heeft een goed seizoen en ik hoop dat ik met de extra ervaring die ik heb opgedaan sinds we voor het laatst samen waren, ze kan helpen om het momentum vast te houden!" Eerder dit seizoen reed hij al namens Ferrari een gehele zaterdag en zondag, met een P7 tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië als resultaat. Hij verving toen Carlos Sainz, die een blindedarmontsteking had.

Bearman 'moet presteren in F2' volgens Komatsu

Tegenover onder meer Crash.Net zei Ayao Komatsu, dit jaar voor het eerst teambaas van Haas, eerder al dat het voor Bearman weer een kans is om zich te gaan laten zien. Toch worden ook de prestaties van Bearman in F2 zwaar meegeteld, alhoewel Komatsu meer waarde hecht aan zijn F1-sessies. "Ik zou waarschijnlijk meer belang hechten aan wat we met hem doen, hoe hij presteert in onze omgeving. Maar natuurlijk moet hij presteren in F2 - dat is duidelijk." Bearman zal dit weekend in F2 ook meedoen aan de kwalificatie en de twee races.

Haas over line-up voor 2025

Komatsu zegt dat Haas nog niets beslist heeft als het gaat om wie er in 2025 in de auto zitten. Daarbij geeft Komatsu wel aan dat Bearman nog vijf andere kansen gaat krijgen. "Het is helemaal open. We hebben zes sessies voor hem [Bearman] gepland. De eerste daarvan zien we in Imola. We kijken er echt naar uit om te zien hoe we hem kunnen ontwikkelen en hoe goed we kunnen samenwerken. Ik heb het al vaker gezegd, hij is erg indrukwekkend." Nu Nico Hülkenberg naar Audi vertrekt na dit seizoen, zijn er twee stoeltjes beschikbaar voor volgend seizoen. Het contract van Kevin Magnussen loopt namelijk ook af. Wellicht is dit wat dat betreft al een teken aan de wand.

