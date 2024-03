Dit is Oliver Bearman, de plotselinge vervanger van Sainz bij Ferrari in Djedda

Oliver Bearman was in Saoedi-Arabië om in actie te komen in de Formule 2, maar dankzij de blindedarmontsteking van Carlos Sainz gaan deze plannen op de schop. De Spanjaard kan niet in actie komen, waardoor de F1-wereld dit weekend kennis gaat maken met de jonge Brit.

Bearman is de eerste Brit sinds eind 1999 die namens Ferrari in actie gaat komen in F1. Toen was Eddie Irvine de laatste. Lewis Hamilton leek deze statistiek van Irvine af te gaan pakken, gezien zijn overstap naar Ferrari vanaf 2025. Nu Sainz ziek is en Bearman als vervanger is aangewezen voor het weekend in Djedda, kan Hamilton deze statistiek vergeten. De vraag is: wie is Oliver Bearman eigenlijk?

Bearman in karts

Zoals bijna elke coureur begon Bearman, geboren in Chelmsford (Essex), met karten. De Brit begon vrij moeizaam, want in 2013, 2014 en 2015 kon hij namens Evolution Racing nog geen podiumplek bemachtigen. Vanaf 2016 begon het succes toe te nemen, met meerdere tweede plaatsen. In 2017 was daar zijn eerste zege in de Kartmasters British Grand Prix namens Virtus Motorsport. In 2018 deed Bearman het rustig aan, waarna hij in 2019 en 2020 echt succesvol begon te worden namens KR Sport. Bearman boekte drie zeges in 2019 en een zege in 2020

2020 en 2021 belangrijke jaren

Terwijl Bearman in 2020 nog bezig was met karten, reed hij ook al in de Formule 4 (zowel ADAC als de Italiaanse F4). Met twee zeges en een zevende en tiende plaats respectievelijk bleef direct succes uit namens US Racing. In het karten won hij dat jaar wel de IAME Winter Cup. In 2021 liet Bearman het karten voor wat het was en ging de focus volledig op F4. Namens Van Amersfoort Racing werd hij eerste in zowel de ADAC als Italiaanse F4 en won hij in totaal zeventien races. Dit was genoeg om op de radar te verschijnen en in 2022 zijn debuut in F3 te maken. Namens Prema Racing won hij een race en zou hij met 132 punten gelijk derde worden in F3. Dit was genoeg reden om Bearman in 2023 meteen naar F2 te laten promoveren.

Bearman in F2

Namens Prema Racing zou Bearman vervolgens in F2 zesde worden in het kampioenschap met vier zeges, zes podiumplekken en 130 punten. In 2024 is Bearman wederom actief in F2 namens Prema Racing, maar zijn seizoen begon niet heel voortvarend. Met een vijftiende en zestiende plaats in Bahrein reed hij een onzichtbaar weekend. In Djedda zou hij vanaf P10 beginnen aan de sprint race in F2, terwijl hij de feature race op zaterdag vanaf P1 gaat beginnen. Bearman lijkt zich wat dat betreft op het circuit in Djedda beter thuis te voelen dan in Bahrein. Toch kwam Bearman in 2023 tijdens het F2-seizoen op het stratencircuit niet verder dan een uitvalbeurt en P10. Ferrari zal meer van hem verwachten in 2024.

