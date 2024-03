Vrijdag kwam vanuit Ferrari het nieuws naar buiten dat de achttienjarige Oliver Bearman de zieke Carlos Sainz gaat vervangen tijdens de derde vrije training, kwalificatie en F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hiermee zet hij een veelzeggende statistiek op zijn naam.

Bearman kende al veel succes in het karten voordat hij in 2020 uit zou komen in de Italiaanse Formule 4 en daar tiende werd. Het jaar daarna won hij namens Van Amersfoort Racing de Italiaanse Formule 4 (elf zeges, vijftien podiumplekken) en won hij tevens het ADAC kampioenschap in F4. In 2022 debuteerde Bearman in F3 door een race te winnen, acht podiumplekken te veroveren en 132 punten te verzamelen. Hij werd daarmee derde in het kampioenschap en zou in 2023 promotie maken naar F2. Vorig jaar werd Bearman zesde in F2 namens Prema Racing met vier zeges, zes podiumplekken en 130 punten. In 2024 is hij in F2, wederom namens Prema, niet fantastisch begonnen. Met P15 en P16 in Bahrein stelde Bearman teleur tijdens het openingsweekend in F2, waarin hij geen punten zou scoren. In Djedda had hij op donderdag al wel pole position voor de F2 Feature Race veroverd.

Britse coureur bij Ferrari

Dankzij de blindedarmontsteking waar Sainz in Saoedi-Arabië last van heeft gekregen, krijgt Bearman nu dus de kans om zich tijdens de derde vrije training, kwalificatie en de race in F1 te gaan laten zien. Het doet denken aan de kans die Nyck de Vries kreeg in Monza tijdens het seizoen 2022, toen Alexander Albon ook wegens een blindedarmontsteking niet in actie kon komen namens Williams. Bearman is de veertiende Brit in dienst van Ferrari en de eerste Brit sinds Eddie Irvine eind 1999 die namens Ferrari in actie komt tijdens een raceweekend in F1. Lewis Hamilton, die vanaf 2025 coureur is van het Italiaanse team, leek deze statistiek volgend jaar teniet te gaan doen. Door Bearman kan hij dit dus vergeten, al zal de zevenvoudig wereldkampioen er waarschijnlijk niet minder om kunnen slapen.

Bearman is de 776ste coureur die in F1 heeft gereden, de 97ste coureur van Ferrari in F1 en de eerste debutant in F1 namens Ferrari sinds Arturo Merzario in 1972. Bearman zal tevens de jongste rookie van Ferrari zijn in F1 als hij morgen zijn eerste F1-race gaat rijden: 18 jaar en 305 dagen oud.

