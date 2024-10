Waarom de FIA een wijziging aan het budgetplafond invoert voor Audi vanaf 2026

De FIA heeft besloten in 2026 een wijziging in het budgetplafond van de Formule 1 door te voeren, om het team van Audi tegemoet te komen. Topman Nikolas Tombazis legt uit waarom dit is besloten.

Audi heeft het Formule 1-team van Sauber overgenomen en zal vanaf het seizoen van 2026 - tegelijkertijd met de intrede van nieuwe motorische reglementen - onder haar eigen naam als fabrieksteam campagne gaan voeren in de Formule 1. De Duitse formatie heeft als doelstelling om zo snel mogelijk in de kop van het veld mee te gaan doen, maar ondervindt naar eigen zeggen een nadeel door het budgetplafond. Audi is voornemens het hoofdkantoor van het huidige Sauber in Zwitserland te behouden, maar men predikt dat de kosten van levensonderhoudt daar veel hoger liggen dan bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk.

Hoge kosten van levensonderhoud

De FIA heeft Audi daarin afgelopen donderdag gelijk gegeven en gaat daarom een wijziging in het budgetplafond doorvoeren: "Het is onze verantwoordelijkheid om eerlijk te handelen", vertelt FIA-topman Nikolas Tombazis tegenover de aanwezige pers in Texas. "Het werd ons duidelijk dat de salarissen in bepaalde landen veel, veel hoger zijn en dat de kosten van levensonderhoud in bepaalde landen ook veel hoger liggen." Zo ligt een gemiddeld jaarsalaris in Zwitserland op omgerekend 80.000 dollar, waar dit in het Verenigd Koninkrijk op 54.000 dollar ligt.

Aanpassing aan budgetplafond

Door die hogere loonkosten kan een Zwitsers team onder het huidige budgetplafond daardoor minder personeel betalen dan een Brits team: "Uiteindelijk zou een team uit Zwitserland dertig of veertig procent minder mensen hebben die aan de auto werken, wat we als fundamenteel oneerlijk beschouwen. "Daarom is er een aanpassing voor 2026 gedaan, waarbij de salarissen die in het budgetplafond worden meegenomen, worden aangepast op basis van bepaalde factoren die worden bepaald door OESO-gegevens, gegevens die beschikbaar zijn voor de hele wereld. Wanneer we gegevens van teams ontvangen, weten we dat deze OESO-gegevens zeer consistent zijn met de salarisverschillen die bestaan binnen de teams", klinkt het.

