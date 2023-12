Brian Van Hinthum

Woensdag 13 december 2023 13:12

Max Verstappen wist afgelopen seizoen de ene na de andere zege aan elkaar te rijgen in de Formule 1, maar de Nederlandse coureur doet het natuurlijk niet alleen. Sir Jackie Stewart is wat betreft het gigantische team achter de wereldkampioen voornamelijk vol lof over Christian Horner en Adrian Newey.

Na een seizoen om van te dromen voor Verstappen - de Nederlander pakte immers negentien van de 22 mogelijke overwinningen in de koningsklasse - mag de Red Bull-coureur als drievoudig wereldkampioen verdienen aan zijn welverdiende winterstop. Het seizoen begon nog wat wisselvallig en Verstappen moest twee van de eerste vier races aan teammaat Sergio Pérez laten. Vanaf Miami stelde de 26-jarige coureur orde op zaken en liet hij het in de achttien resterende races nog maar één keer toe dat een andere coureur won. Dat was Carlos Sainz in Singapore.

Leiding van Horner

Ondertussen brak de Limburger record na record en heeft hij één van de dominantste seizoenen aller tijden in de boeken gereden. Die resultaten pakt hij natuurlijk niet alleen, hij heeft ook een heel team achter zich. "Een fenomenaal jaar", stelt Stewart in gesprek met PlanetF1. "Ongekend voor Red Bull. Een hele goede man [Christian Horner] heeft daar de leiding. Management is ontzettend belangrijk en het is de hoofdstad van de motorsport vandaag de dag. Christian heeft het ongelofelijk goed gedaan met een ongelofelijk goede coureur. Het is een combinatie die lastig te verslaan is."

Lucky boy

Naast de complimenten aan het adres van Horner, springt er voor Stewart nog één hoofdrolspeler uit bij het team van Red Bull. "Adrian Newey is één van de beste ontwerpers die ooit heeft geleefd." De legendarische oud-coureur denkt dat beide partijen in de handjes mogen wrijven met elkaar: "Ze hebben een prachtig team. Die jongen [Verstappen] heeft amper pech gehad [met de auto], dus hij is een enorme lucky boy, lacht Stewart. "Natuurlijk zijn zij [Red Bull] ook lucky boys om hem te hebben. Ze verdienen elk succes wat ze hebben."