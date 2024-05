Het Formule 1-circus verhuist nog geen week na de wedstrijd in Imola alweer naar Monaco voor de achtste ronde van het wereldkampioenschap van 2024. Nederlandse kijkers kunnen rekenen op het 'normale' tijdschema, want de vrije trainingen zijn gewoon weer op vrijdag.

Het piepkleine prinsdom zal aankomend weekend gastheer zijn van de tweede F1 Grand Prix in Europa van het seizoen. Er wordt al sinds 1929 geracet op het stratencircuit en alleen in 1951, 1953, 1954 en 2020 sloeg de koningsklasse van de autosport Monaco over. Het behoort samen met de Indianapolis 500, die op dezelfde dag wordt verreden, en de 24 Uur van Le Mans tot de triple crown. Monaco staat bekend om het feit dat het er ontzettend lastig is om in te halen, maar ook om zijn vele verrassingen. Denk aan 1982 toen iedereen die aan de leiding reed steeds uitviel, of 1996 toen Olivier Panis won en maar drie auto's finishten, of 2004 toen Michael Schumacher uitgeschakeld werd door Juan Pablo Montoya achter de safety car, of vorig jaar toen een plensbui voor een spectaculaire slotfase zorgde.

Circuit de Monaco

Het Circuit de Monaco vormt het decor voor de tweede race in Europa voordat de Formule 1 een uitstapje maakt naar Canada. De eerste helft van de baan ligt in Monte Carlo en de tweede helft ligt in La Condamine, het havengebied van Monaco. Met 3,337 kilometer is het het kortste circuit op de kalender. Het telt negentien bochten en is één van drie circuits dit seizoen met slechts één DRS-zone. De race wordt over 78 ronden verreden, wat in totaal goed is voor 260,286 kilometer. Omdat de gemiddelde snelheid hier zo laag ligt, is dit de enige wedstrijd die niet meer dan driehonderd kilometer lang is. Het raceronderecord is in handen van Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur zette in 2021 een 1:12.909 op het bord. Vorig jaar wist Max Verstappen vanaf pole te winnen voor Fernando Alonso en Esteban Ocon.

Tijdschema Grand Prix van Monaco

Het raceweekend in Monte Carlo wordt op vrijdag 24 mei om 13:30 uur afgetrapt met de eerste vrije training, waarna het om 17:00 uur tijd is voor de tweede oefensessie. Tot 2021 werden VT1 en VT2 op donderdag gehouden om ruimte te laten op de vrijdag voor Ascension Day, een feestdag in Monaco, maar dat is nu dus niet meer het geval. Zaterdag 25 mei begint om 12:30 uur met de derde en laatste vrije training. De coureurs krijgen dan nog één keer zestig minuten de tijd om op zoek te gaan naar de juiste afstellingen. De kwalificatie wordt vervolgens om 16:00 uur verreden. De Grand Prix van Monaco wordt op zondag 26 mei om 15:00 uur verreden.

Vrijdag 24 mei

13:30 uur: Eerste vrije training

17:00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 25 mei

12:30 uur: Derde vrije training

16:00 uur: Kwalificatie

Zondag 26 mei

15:00 uur: Grand Prix van Monaco

