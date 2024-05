Max Verstappen voert al jarenlang de boventoon in de Formule 1, maar de fans in Imola - en dan met name de aanhangers van Ferrari, hopen dat de dominantie binnenkort ten einde komt. GPFans-reporter Brian van Hinthum trok in Imola de nodige F1-fans voor de camera en vroeg hen naar de populariteit van Verstappen in Italië. De reacties waren glashelder en één fan is zelfs van plan het Red Bull-shirt van Verstappen in brand te steken.

In aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola trok GPFans een aantal aanwezige fans voor de camera om hen te vragen naar wat zij vinden van Verstappen en zijn dominantie in de Formule 1. Wanneer één van de Italianen van Van Hinthum de vraag krijgt of Verstappen populair is in Italië, is het antwoord duidelijk: "Totaal niet! Hij wint te veel." Een andere fan vult aan: "Ik denk dat niemand Max haat om zijn persoonlijkheid, maar het is gewoon de rivaliteit. En natuurlijk, elke keer als een coureur zo goed presteert, wil iedereen hem zien verliezen."

Red Bull-shirt dragen als straf

De fans vergelijken het met de dominante periode van Lewis Hamilton, die ook jarenlang onaantastbaar was, totdat Verstappen dit wist te doorbreken in 2021. "Het is zoals met Hamilton in 2021. Dus voor mij is hij [Verstappen, red.] een geweldige coureur en persoonlijk denk ik dat veel mensen Max respecteren vanwege zijn rijvaardigheid." Vervolgens verschijnt er een fan voor de camera in een Red Bull-shirt, maar hij blijkt absoluut geen aanhanger van Verstappen. "Ik moest dit shirt vandaag dragen van iemand als straf, maar dat is prima", zo vertelt hij over een ogenschijnlijk verloren weddenschap.

Red Bull-shirt in brand als Verstappen verliest

Als hem gevraagd wordt wie hij dan wél support, is het antwoord: "Ik support McLaren." De fan hoopt dan ook zeker niet dat Verstappen de Grand Prix wint en heeft zelfs al een plan om 'het te vieren' als de Nederlander verslagen wordt. Het Red Bull-shirt zal dan in vlammen opgaan, zo is het idee. "Als hij wordt verslagen, word ik achtervolgd, want ik heb natuurlijk het shirt nog aan, maar ik zal zorgen dat ik het niet te hard vier, anders gaat het zwaar voor mij worden", zo klinkt het, waarop zijn collega - gehuld in een Aston Martin-shirt - aanvult: "We verbranden het [Red Bull-]shirt samen."

