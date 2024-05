Doornbos zag Verstappen tik op de vingers krijgen: "Hij kreeg hier een standje"

Max Verstappen won gisteren de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola, maar het was wel even billenknijpen op het einde. Niet alleen moest Verstappen oppassen voor de aanstormende Lando Norris, ook mocht hij zelf geen risico's meer nemen met de track limits. Voormalig F1-coureur Robert Doornbos zag dan ook hoe de wereldkampioen bij de les werd gehouden door zijn engineer.

Verstappen overschreed gedurende de race meermaals de baanlimieten en kreeg hiervoor uiteindelijk de zwart-witte vlag. Het betekende voor de Red Bull-coureur zijn laatste waarschuwing omtrent track limits, anders volgt er een tijdstraf. En die tijdstraf kon Verstappen er in de slotfase absoluut niet bij hebben. Waar hij in het eerste gedeelte nog een comfortabele voorsprong had richting Norris, was dat richting het einde van de wedstrijd niet meer het geval. Norris kwam enkele tienden per ronde dichterbij en engineer Gianpiero Lambiase besloot Verstappen te informeren over de plekken op de baan waar hij tijd verloor. Daar reageerde de Limburger echter nogal bot op.

Spanning hoorbaar in radiocontact

Verstappen kreeg te horen dat hij in twee bochten tijd verloor ten opzichte van Norris. Volgens Verstappen kon hij hier echter niets aan doen omdat zijn banden niet mee wilde werken. Lambiase probeerde zich te verdedigen. "Het is maar informatie, Max", zo klonk het, waarop Verstappen antwoordde: "Ja, dat geldt voor mij ook." Het was duidelijk dat de spanning er goed in zat in de slotfase. Verstappen moest doortrappen om Norris voor te blijven, maar hiermee nam hij ook een risico de baanlimieten nog een keer te overschrijden. Lambiase besloot hem dan ook nog even over dit feit te informeren.

Verstappen "kreeg standje" van Lambiase

"Nu het gat minder dan vijf seconden is, is het belangrijkste om je erop te focussen dat we ons geen track limits meer kunnen veroorloven, dus richt je daarop", zo klonk het in het oor van Verstappen. Doornbos hoorde dit en concludeert dat Verstappen hier tot de orde werd geroepen door zijn team. "Hij kreeg hier een standje", zo laat de analist weten in het Race Café van Ziggo Sport. "Lando zat binnen vijf seconden, en je weet dat Max er soms nog voor wil gaan aan het einde van de race. Als er nog wat in die band zit, denkt hij dat hij misschien nog de snelste ronde kan rijden. Dat zette Lambiase snel uit zijn gedachten, want als je dan een track limit krijgt, krijg je vijf seconden straf, en dan ben je echt stom. Dan is het klaar", aldus Doornbos.

