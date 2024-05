Alpine-teambaas Bruno Famin heeft tijdens de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna laten weten dat Mick Schumacher kans maakt om volgend seizoen voor de Franse renstal uit te komen. Hij is vooral onder de indruk van de mindset van de Duitse coureur.

Alpine maakt momenteel haar slechtste seizoen in de koningsklasse mee sinds 2016. Het team scoorde toen als Renault in totaal acht punten in 21 races en werd negende in de eindstand. Nu in 2024 liggen ze voor Williams en Kick Sauber bij de constructeurs, maar meer dan één mager puntje van de P10 van Ocon in Miami heeft er nog niet in gezeten. De A524-bolide zou te zwaar en aerodynamisch gezien te inefficiënt zijn en dus kunnen Pierre Gasly en Ocon allebei niet meekomen met Aston Martin, Haas en VCARB. De contracten van de Fransmannen lopen eind dit jaar af en volgens de geruchten zijn ze allebei opzoek naar een nieuwe werkgever.

Schumacher bij Alpine

Dit kan de deur openen voor een rentree van Mick Schumacher. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael pakte de FIA Formule 2-titel in 2020 en kreeg een zitje bij Haas voor 2021. Punten werden er niet verdiend, maar omdat hij het beter deed dan teamgenoot Nikita Mazepin mocht hij voor nog een seizoen blijven. Kevin Magnussen werd opgetrommeld als de opvolger van Mazepin en scoorde meer dan twee keer zoveel punten vergeleken met Schumacher die dat jaar de wind van voren kreeg voor de vele schade die hij reed. Een zitje voor 2023 kon hij niet bemachtigen en dus bracht hij afgelopen seizoen door als reserverijder van Mercedes. Sinds dit jaar komt hij uit voor Alpine in het FIA World Endurance Championship (WEC).

Mindset

"Hij is zeker een van de mogelijkheden, zoals zovelen," vertelde Famin over Schumacher tegenover de aanwezige media in Imola, waaronder GPFans. "Mick zet ongelooflijke prestaties neer in de endurance. Wat erg indrukwekkend is, is zijn mindset. Natuurlijk is hij snel, maar ik denk dat iedereen dat al wel weet. Het is [in het WEC] niet altijd verstandig om hele goede rondetijden te rijden, aangezien je met BoP [Balance of Performance] te maken hebt. Je moet dus een beetje voorzichtig zijn met hoe snel je gaat. Het gaat niet om het evalueren van de pure prestaties van de coureur, maar waar Mick dus ongelooflijk in is geweest is hoe hij zich heeft aangepast aan de endurance mindset. Mick is vanaf de allereerste minuut zeer meewerkend en erg behulpzaam geweest richting zijn teamgenoten." Naast Schumacher zou ook Jack Doohan op het lijstje staan van Alpine, maar daar liet de teambaas zich niet over uit.

