Pierre Gasly was woest over de boardradio tijdens de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna. Hij zag dat Alpine-ploegmaat Esteban Ocon wel een kans kreeg om een kwalificatiesimulatie te doen, terwijl hij dat zelf niet kreeg.

De laatste trainingssessie op het circuit van Imola werd tweemaal stilgelegd vanwege crashes, eerst voor Fernando Alonso in Rivazza en vervolgens voor Sergio Pérez in de Gresini-chicane. Voor het tweede incident werden de rode vlaggen gezwaaid met nog zes minuten te gaan, maar dankzij de rappe Italiaanse marshals kon het licht aan het einde van de pitstraat weer op groen met nog twee minuten op de klok. Iedereen wilde meteen naar buiten om nog een kwalificatiesimulatie te doen, maar er was niet genoeg ruimte voor alle achttien overgebleven coureurs. Onder andere Gasly zag een kans om te kunnen pushen op de softs in rook opgaan, toen hij te laat over start-finish kwam. Ocon kon echter nog wel door, ten ongenoegen van zijn landgenoot.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ocon hint kanshebber te zijn op Mercedes-zitje: "Overleg het vaak met Toto Wolff"

Gasly woest over de radio

"Dat is fucking shit, jongens", begon Gasly over de boardradio. "Heel slecht gemanaged. Ik begrijp het niet". Zijn engineer John Howard probeerde de kalmte te bewaren en zei: "We gaan naar de grid voor de [oefen]start". Gasly ging echter nog door over het feit dat hij de finishvlag al had gezien zonder een rondje te kunnen doen in de slotfase: "Waarom! We doen altijd hetzelfde in deze situatie", waarop Howard reageerde: "Iedereen kwam bij elkaar, dus niemand kreeg een goed gat daar, dus helaas". Gasly vond het niet eerlijk dat het Ocon wel lukte: "Ja, behalve Esteban. Behalve Esteban. Het is altijd weer hetzelfde". Howard bleef kalm: "We hadden geen goed rondje, dus laten we nu verder gaan voor de [oefen]start". Gasly was echter nog niet klaar: "Ik dacht dat ik prioriteit zou krijgen dit weekend! Ik snap het niet". Howard sloot af: "We gaan er later naar kijken, vriend. Laten we eerst maar focussen op onze startprocedure".

Gerelateerd