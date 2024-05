Hoewel Max Verstappen natuurlijk blij is met de zege in Imola, wijst hij in gesprek met Viaplay ook naar de sterke McLaren. De Nederlander erkent dat hij niet op zondag over de snelste bolide beschikte en maant zijn team aan om de auto te versnellen.

Het weekend in Imola was na de verloren race in Miami een signaal voor Red Bull Racing: de concurrentie komt dichterbij. Verstappen had tijdens de race een comfortabele voorsprong opgebouwd van zo'n zes a zeven seconden, maar aan het einde van de wedstrijd was het Norris die binnen enkele ronden het gat wist te verkleinen naar minder dan één seconde. Uiteindelijk kon de Brit geen aanval bij Verstappen plaatsen en daardoor wist de Limburger zijn 59e zege uit zijn carrière bij te schrijven.

Artikel gaat verder onder video

Geen temperatuur en grip op harde banden

Hoewel Verstappen sterk begon, was het vooral de harde band die niet helemaal werkte. "Vooral die laatste stint op die harde band, die ging niet echt goed. Op de mediums ging het eigenlijk best oké, maar daarna op die harde band totaal geen grip, geen temperatuur en het werd alleen maar erger. Dus op een gegeven moment was het alleen maar glijden", zo verklaart Verstappen de laatste stint.

Red Bull niet zo dominant als voorheen

Het Oostenrijkse team had een dramatische vrijdag in Imola en daar wijst Verstappen dan ook naar: "Als je naar het hele weekend kijkt, dan hebben we niet veel goede data gehad op de longruns, dus dat speelt natuurlijk ook mee." Uiteindelijk moest Verstappen geven wat hij in huis had: "Ik probeerde gewoon het beste eruit te halen zonder fouten te maken, natuurlijk zie je dat Lando dichterbij komt, dan hoef je natuurlijk niet extra te gaan forceren, gewoon proberen netjes te blijven. Proberen die banden onder controle te houden."

'Winnen is lekker als je niet de snelste bent'

Op de vraag of Verstappen nog het sparen was, is de Limburger duidelijk: "Ik was gewoon voluit aan het trappen, dit was alles wat erin zat. Als je dichterbij komt, dan is het ook lastiger volgen. Van mijn kant was het gewoon vol gas om te proberen hem achter mij te houden. Het was gewoon het hele weekend natuurlijk heel lastig en ik heb er vandaag alles aan gedaan om te winnen." Verstappen werd dus nog aan het einde van de race onder druk gezet en om dan te winnen, is toch wel lekker. "Zeker als je eigenlijk niet de snelste bent, van daaruit ben ik er heel blij mee. Maar je ziet wel dat McLaren sterk is, ook al in Miami, dus we moeten wel aan de bak", aldus Verstappen.

Gerelateerd