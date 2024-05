Vanmiddag staat de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna op het programma en Max Verstappen mag - ondanks een slechte vrijdag - toch vanaf pole position vertrekken. De Nederlander doet dit met Lando Norris aan zijn zijde vanaf plek twee. Fernando Alonso kende een rampzalige zaterdag en start vanuit de pitstraat. Toch heeft GPFans-reporter Jan Bolscher hoge verwachtingen van de Spanjaard in Imola, zo knipoogt hij in een laatste update richting de race.

GPFans is het gehele weekend ter plaatse in Italië. Terwijl reporter Brian van Hinthum vooral buiten het circuit aan het werk is om toffe content te maken, is Bolscher iedere dag in de paddock te vinden. Hij woont de mediasessies bij, praat met coureurs, teams en journalisten en voorziet ons van de laatste updates uit Imola. Voorafgaand aan de Grand Prix, die vanmiddag om 15:00 uur van start gaat, heeft hij middels een crosstalk een laatste update gegeven over de huidige situatie ter plaatse. In gesprek met presentator Remy Ramjiawan blikt Bolscher terug op de kwalificatie, kijkt hij vooruit naar de race en gaat hij ook nog even in op het middelvingertje van Verstappen richting een Italiaanse fan. Want wat gebeurde daar nou precies en hoe ervaarde Verstappen dit?

Artikel gaat verder onder video

Verstappen stak middelvinger op naar Ferrari-fan

Het was een opmerkelijk moment gedurende de kwalificatie: Verstappen reed de pitstraat uit en ontving een 'onvriendelijk' gebaar van één van de Italiaanse fans, terwijl de rest van de supporters stond te klappen. Verstappen reageerde door een middelvinger uit te delen en toen hij vervolgens een ronde later wederom voorbij kwam rijden, stond ook die desbetreffende fan voor hem te klappen. Het kan verkeren, zo blijkt. "Verstappen vertelde na afloop op de persconferentie dat toen ze de pitstraat uitreden, dat er heel veel fans in rode shirts van een bepaald automerk stonden te klappen, maar er stond één fan tussen die een iets ander gebaar maakte", zo vertelt Bolscher op het YouTube-kanaal van GPFans in gesprek met presentator Ramjiawan.

Verstappen liet in het midden wat er was gebeurd

Hij vervolgt: "Max liet in het midden wat er was gebeurd, maar Max is ook Max en dus stak hij z'n middelvinger naar hem op. En toen, een ronde later, kwam hij [Verstappen, red.] weer voorbij rijden en toen stond die fan te klappen voor Max. Dus daar moest hij wel om lachen. Hij zei: "Ze leren het hier wel."" Vervolgens ging Bolscher ook nog even in op de situatie omtrent Alonso. De tweevoudig wereldkampioen rijdt met nieuwe updates in Imola, maar moet na een rampzalige zaterdag, waarin hij crashte én zich slecht kwalificeerde, vanaf de pitstraat starten. Bolscher denkt dat het vanwege de karakteristieken van de baan in Italië een lastig verhaal wordt voor Alonso om nog punten te halen.

Alonso wacht moeilijke Grand Prix in Imola

"Qua resultaat denk ik niet per se [dat hij nog veel kan opschuiven naar voren, red.]. Imola is volgens Alonso op Monaco na het moeilijkste circuit om op in te halen, dus dat zal een lastig verhaal worden.", zo vertelt Bolscher over de situatie omtrent de Aston Martin-coureur. "Maar hij vertelde ook dat de auto heel goed voelde en dat de updates werken. Hij zei dat de auto absoluut sneller is dan in Miami." En dat brengt Bolscher op een gewaagde voorspelling voor wie hij denkt dat op het podium gaan finishen in Imola.

"Verstappen wint, Alonso op drie"

"Dat [een voorspelling doen, red.] vind ik een hele lastige voor vandaag, want ik vind het echt moeilijk te voorspellen. Maar dan denk ik wel dat Max de race gewoon wint en dan zie ik Norris wel als tweede binnenkomen. Fernando Alonso op drie, denk ik", zo sluit hij zijn voorspelling af met een dikke knipoog. Bekijk de volledige video, inclusief de crosstalk met Bolscher, hieronder of op YouTube.

