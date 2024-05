Max Verstappen wil zich tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola revancheren voor de race in Miami, aangezien de overwinning daar ten prooi viel aan Lando Norris. McLaren heeft een groot updatepakket geïntroduceerd en datzelfde doen ook Ferrari en Mercedes nu in Italië. Verstappen zegt gekscherend wakker te liggen van alle nieuwe onderdelen die de concurrentie heeft meegebracht.

McLaren was de eerste concurrent van Red Bull die een serieuze upgrade zag uitmonden in een overwinning. Norris kreeg in Miami een scala aan nieuwe onderdelen van zijn team en wist mede hierdoor de race te winnen ten koste van Verstappen, die voor de verandering eens genoegen moest nemen met de tweede plaats. Norris heeft al uitgesproken het kunstje uit Miami in Imola te willen herhalen en volgens McLaren werken hun updates op dit circuit nog beter. De renstal uit Woking is in Italië echter niet meer de enige Red Bull-concurrent met een serieus pakket aan nieuwe onderdelen. Ook Ferrari, Mercedes en Aston Martin pakken groots uit voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Verstappen ziet het allemaal met zelfvertrouwen aan en durft zelfs de draak te steken met zijn rivalen.

Verstappen 'slaapt slecht' van updates concurrentie

Verstappen gaat in gesprek met de NOS in op de updates van de concurrentie en zegt vooral benieuwd te zijn naar McLaren. De Britse renstal zag hun nieuwe pakket goed werken in Miami, maar geldt dat ook voor Italië? "Ik ben daarom ook benieuwd hoe de McLarens hier voor de dag komen", zo zegt Verstappen, die overigens niet schrikt van wat de concurrentie meebrengt. De wereldkampioen durft het zelfs aan wat plagende woorden richting zijn rivalen uit te spreken. "McLaren had de updates al op de auto van Norris in Miami. Ferrari heeft hier een grote upgrade. Het maakt me héél nerveus, ik slaap er slecht van", zo zegt hij gekscherend.

Concurrentie komt dichterbij omdat ze RB20 kopiëren

Volgens Verstappen is het gewoonweg niet zo spannend dat de teams met updates komen. "Er zit bij alle teams het nodige in de pijplijn, bij ons ook." Maar dat de concurrentie dichterbij komt, is Verstappen ook opgevallen, maar ook daarvoor heeft hij een verklaring die voor de concurrentie niet leuk is om te horen: "Naarmate hun auto's meer op onze RB20 gaan lijken, komen ze een stuk dichterbij."

