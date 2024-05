In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam naar buiten dat Valtteri Bottas en Williams aan het onderhandelen zijn over een mogelijke toekomst met elkaar en dat ze al in de buurt zijn van een akkoord, wat een hereniging zou betekenen. Verder reageerde de Ferrari-fan die een middelvinger kreeg van Max Verstappen, liet Christian Horner weten dat niet Lando Norris maar iets anders het grootste probleem was tijdens de slotfase van de race in Imola en waren er beelden van een onderonsje tussen Verstappen en Lewis Hamilton. Dit is de GPFans Recap van 20 mei.

Ferrari-fan die middelvinger kreeg van Verstappen reageert: "Je bent een legende in onze ogen"

Max Verstappen won de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna, waardoor hij op zaterdag ongeslagen bleef. Dit was echter niet waar het na de sessie veel over ging. Het ging vooral over de middelvinger van de drievoudig wereldkampioen, die hij opstak op naar een Ferrari-fan die gebaren naar hem zat te maken. De fan reageerde vervolgens op TikTok en noemde de Nederlander een legende. Meer lezen over de fan en hoe hij reageert op de middelvinger die hij kreeg van Verstappen? Klik hier!

Unieke beelden van onderonsje tussen Hamilton en Verstappen

Dat Lewis Hamilton en Max Verstappen in 2021 een vurig titelgevecht hebben meegemaakt, is bij iedereen bekend. Dat het niet de beste vrienden zijn, is ook duidelijk. Toch lijkt er, zo bleek ook dit weekend in Imola weer, van een gespannen verstandhouding van een aantal jaar geleden geen sprake meer te zijn. Red Bull Racing deelde gisteren een video waarop te zien is dat de twee wereldkampioenen het uitstekend naar hun zin hebben met elkaar en samen een dolletje lijken te maken. Meer zien van hoe het gesprek tussen Verstappen en Hamilton eruit zag? Klik hier!

Horner: 'Norris niet het probleem, Verstappen zat bijna zonder brandstof'

De Grand Prix van Emilia-Romagna werd in de slotfase nog even spannend toen leider Max Verstappen het ineens lastig kreeg en ineens op de huid werd gezeten door Lando Norris in de McLaren. Red Bull-teambaas Christian Horner denkt echter dat bij een extra ronde niet Norris het probleem zou zijn geweest, maar de inhoud van de brandstoftank. Verstappen zat in de slotfase bijna zonder benzine, zo onthult Horner na afloop van de Formule 1-race. Meer lezen over wat daadwerkelijk het probleem van Verstappen was tijdens de slotfase van de race? Klik hier!

'Williams akkoord met Bottas, aankondiging verwacht in Canada'

De 34-jarige veteraan Valtteri Bottas lijkt op korte termijn van de transfermarkt te gaan verdwijnen. De Finse coureur heeft immers een nieuwe bestemming gevonden, zo lijkt het. Of naja, 'nieuw'. Diverse bronnen suggereren dat er in Imola een akkoord is gesloten met het Formule 1-team van Williams. Bottas reed tussen 2012 en 2016 ook al voor de Britse renstal en lijkt daar dus naast Alexander Albon terug te gaan keren. Meer lezen over hoe de onderhandelingen tussen Bottas en Williams verlopen? Klik hier!

Doornbos zag Verstappen tik op de vingers krijgen: "Hij kreeg hier een standje"

Max Verstappen won gisteren de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola, maar het was wel even billenknijpen op het einde. Niet alleen moest Verstappen oppassen voor de aanstormende Lando Norris, ook mocht hij zelf geen risico's meer nemen met de track limits. Voormalig F1-coureur Robert Doornbos zag dan ook hoe de wereldkampioen bij de les werd gehouden door zijn engineer. Meer lezen over wat Doornbos over Verstappen te vertellen heeft? Klik hier!

