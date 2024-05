Unieke beelden van onderonsje tussen Hamilton en Verstappen

Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn alles behalve beste vrienden van elkaar, maar van de gespannen verstandshouding van een aantal jaar geleden lijkt geen sprake meer te zijn. Red Bull Racing deelde gisteren een video waarop te zien is dat de twee wereldkampioenen het uitstekend naar hun zin hebben met elkaar en samen een dolletje lijken te maken.

We hebben ze wel eens anders samen op één beeld gezien: Verstappen en Hamilton. Tijdens het seizoen van 2021, maar ook in de jaren daarvoor, lagen de twee regelmatig met elkaar overhoop. Verstappen werd zelfs lange tijd this guy genoemd door Hamilton, iets dat door velen werd bestempeld als respectloos richting de Nederlander, die op dat moment hard bezig was naam te maken in de Formule 1. In het seizoen van 2021, waarin Mercedes definitief afscheid moest nemen van haar alleenheerschappij, kwam de rivaliteit tot een climax. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en lijkt de verstandshouding tussen de twee voormalig kemphanen sterk te zijn verbeterd.

Verstappen en Hamilton lachen met elkaar in Imola

Het is onwaarschijnlijk dat ze ooit de deur bij elkaar plat zullen lopen, maar dat Verstappen en Hamilton de strijdbijl op dit moment diep in de grond hebben begraven, werd gisteren nog maar eens bevestigd door een video die werd gedeeld op het X-account van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal deelde beelden van de driver's parade waarop Verstappen en Hamilton al lachend met elkaar te zien zijn. Het lijkt erop alsof de twee een dolletje met elkaar maken. De sfeer was duidelijk ontspannen. Bekijk hieronder de beelden.

