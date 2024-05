George Russell eindigde tijdens de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna zevende, een plekje achter teamgenoot Lewis Hamilton. De Brit was niet blij met Mercedes, waarbij de focus vooral lag op de pitstops van het team.

Mercedes heeft in het nieuwe tijdperk niet veel te vertellen als het gaat om meedoen om de titel. In 2022 werd Mercedes derde bij de constructeurs, terwijl het vorig jaar tweede werd. In 2024 staat het stevig op P4, maar kan het McLaren en Ferrari niet bijbenen op zowel zaterdag als zondag. Daarnaast heeft het nog een ander doel voor dit jaar: een tweede coureur vinden voor 2025 nadat Hamilton aankondigde na dit seizoen naar Ferrari te gaan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Russell open over mogelijke komst Verstappen: "Laat het maar gebeuren"

Russell open over GP Emilia-Romagna 2024

In gesprek met onder meer GPFans laat Russell na de race weten niet blij te zijn geweest met zijn auto, maar moet hij ook toegeven dat het team is geëindigd waar het hoorde te eindigen. "Ik glee veel heen en weer, maar uiteindelijk was de voorspelling dat we P6 en P7 zouden eindigen. Dit is dan ook waar we zijn geëindigd." Russell kwam vroeg binnen voor zijn eerste stop, in een poging Sainz aan het denken te zetten. "Ik probeerde wat druk uit te oefenen op Sainz, maar in vond dat we te vroeg naar binnen gingen. Dat leverde ons te veel nadelen op tijdens de race van mijn kant. Als team hebben we in ieder geval wel de snelste ronde gepakt en een extra punt veroverd."

OOK INTERESSANT: Hamilton niet optimistisch over ontwikkeling Mercedes: 'Hier staat niks voor in de windtunnel'

Russell boos over finish achter Hamilton

Rondom de tweede stop ruilden Russell en Hamilton van plek, wat uiteindelijk hun eindposities zouden zijn. Russell was niet zo blij met de pitstop en het feit dat hij zevende eindigde achter zijn teamgenoot, die hij het hele weekend al aan het verslaan was. "Als coureur wil je zo hoog mogelijk eindigen. Het hele weekend reed ik voor min teamgenoot [Hamilton], ik reed tijdens de race de hele tijd comfortabel voor hem en toen verloor ik die positie [door de pitstop]. We hebben het extra punt gepakt, maar goed. Ik wil het het er vanavond verder niet over hebben."

Gerelateerd