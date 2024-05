Max Verstappen (26) had dit weekend een bijzonder zwaar raceprogramma. Naast dat hij de opdracht had om de zeer belangrijke Grand Prix van Emilia-Romagna te winnen, moest hij ook nog acte de présence geven tijdens een simrace. Toen hij in de virtuele wedstrijd aankondigde te vertrekken, reageerde zijn teamgenoten 'verrast'. "What the f*ck?? Wat heb je te doen vandaag?"

Het is inmiddels bekend dat Verstappen naast de Grand Prix van Imola, ook nog een 24-uursrace afwerkte in de virtuele wereld op de Nürburgring. Tussen de Formule 1-sessies door, kroop hij achter het stuur van zijn simulator om zijn team naar de overwinning te helpen in de langeafstandswedstrijd. Ook vanochtend, slechts enkele uren voor aanvang van de Grand Prix, was hij nog online te vinden. Toen hij inlogde bij zijn team en opende met "Bonjour!", kreeg hij virtueel applaus van zijn teamgenoten. "Oh golf clap, iedereen golf clap, Max is hier, golf clap!", zo klonk het. Een golf clap is een soort 'bescheiden applaus'.

Verstappen vergroot voorsprong in 24-uursrace

De Nederlander legde een aantal stints af, waarin hij het gat richting de concurrentie wist te vergroten. "Maat, dat was prachtig. Ik heb het gat iets vergroot, heel fijn", zo was Verstappen duidelijk tevreden met zijn inbreng. Vervolgens wilde één van zijn collega's nog wat vragen stellen, maar daar had Verstappen duidelijk geen tijd voor, want hij moest zich haasten richting de grid van de Formule 1 voor de Grand Prix. Hij kondigde dan ook zijn vertrek aan, waarop zijn teamgenoten gespeeld verrast reageerden. "Ik moet gaan", zo zei Verstappen. "Wat heb je te doen dan vandaag?", zo klonk het.

Gespeelde verontwaardiging op vertrek Verstappen uit simrace

"What the f*ck? Het is zondag", was de reactie van één van zijn simcollega's. "Ja, precies", zo gniffelde Verstappen, doelend op het feit dat hij op zondagen doorgaans een Grand Prix rijdt. "Ik spreek jullie later jongens, ciao!", zo sloot Verstappen af. Terwijl hij uiteindelijk de Grand Prix van Imola wist te winnen, sleepte zijn simraceteam de overwinning op de Nürburgring in de wacht. Een dubbele zege dus voor Verstappen dit weekend. Bekijk hieronder de inbreng van Verstappen in de simrace terug.

